Dzień Chłopaka z Teatrem!

Dziewczyny w każdym wieku, zabierzcie swoich panów i spędźcie razem niezapomniany wieczór w teatrze! Zapraszamy również panów, którzy chcą świętować ten dzień solo lub w grupie!

Zapraszamy na spektakl "Kto się boi Virginii Woolf?" w dniach 28 i 29 września o godzinie 16:00. Z okazji Dnia Chłopaka mamy dla Was coś wyjątkowego! Po spektaklu każdy z panów dostanie prezent w postaci naszego lokalnego i wyjątkowo limitowanego specjału. W teatralnym foyer będzie chwila, by podzielić się emocjami po spektaklu przy tym specjalnym upominku. To nasz drobny gest, by wieczór był jeszcze przyjemniejszy.

Nie przegapcie tej okazji – spędźcie Dzień Chłopaka w Teatrze!

„Kto się boi Virginii Woolf?” 28, 29 września, g. 16:00 bilety do kupienia w kasie i na stronie Teatru. Kliknij tutaj aby kupić.

Jolanta Nidzgorska, sekretarz literackaTeatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu