Dzień Kina Polskiego w Światowidzie

11 listopada, z okazji Święta Niepodległości, Kino Światowid dołącza do wyjątkowego wydarzenia realizowanego w kinach studyjnych w całym kraju – Dzień Kina Polskiego.

To święto rodzimej kinematografii, podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć najważniejsze, nagradzane oraz premierowe produkcje polskich twórców. W ramach tej inicjatywy zaprezentowane zostaną filmy, które odzwierciedlają bogatą tradycję, kulturę i historię Polski.



W naszym programie znajdą się pokazy przedpremierowe filmów z Konkursu Głównego tegorocznego festiwalu w Gdyni: „Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, „Simona Kossak" Adriana Panka oraz świetne nowości idealne dla całych rodzin takie jak: "Smok Diplodok".



Oprócz tego do zobaczenie także nowa część Listów do M., czyli "Pożegnania i powroty" a także "Cisza nocna" - film, w którym po raz ostatni wystąpił Maciej Damięcki.



