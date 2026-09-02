Dzień otwarty CSE „Światowid” - przyjdź, zobacz, spróbuj!

13 września w godz. 16–18 CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza na Dzień otwarty. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. To okazja, by zajrzeć do „Światowida” od środka, poznać jego ofertę i samemu spróbować tego, co na co dzień dzieje się w tej instytucji.

W programie znalazły się atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Będzie można założyć gogle VR i przenieść się w świat średniowiecza, odwiedzić pochylnie Kanału Elbląskiego czy zajrzeć do atelier powojennego fotografa. Regionalna Pracownia Digitalizacji pokaże także, jak za pomocą nowoczesnych technologii skanowane i zabezpieczane są regionalne zabytki. Nie zabraknie skanerów, drona i drukarki 3D oraz multimedialnej wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur”.

Miłośnicy filmu będą mogli stworzyć własną animację poklatkową podczas mini warsztatów z Kinem Światowid.

Z kolei tancerze z Centrum Tańca „Promyk” zaproszą na pokazy taneczne oraz krótkie warsztaty hip-hopu, gimnastyki artystycznej, tańca sportowego i współczesnego. Wystąpią także pary Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR i formacja latynoamerykańska LOROS.

Na najmłodszych czekać będą bezpłatne stoiska plastyczne, na których między innymi będą mogli: stworzyć wzór na materiałowych toreb, zaprojektować przypinki oraz ułożyć sensoryczne wysypywanki. Każdy będzie mógł zabrać własną pracę do domu.

Program uzupełnią konkursy i zabawy z nagrodami.

Dzień otwarty ma być okazją do swobodnego poznania elbląskiego „Światowida”. Można przyjść, zobaczyć, spróbować i znaleźć coś dla siebie.

Dzień otwarty CSE „Światowid”

13 września 2026 r. (niedziela), godz. 16–18

CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny.