Dzień Otwarty CSE Światowid w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 17 września (sobota) w godzinach 10-14 na Dzień Otwarty. W programie m.in. warsztaty plastyczne, filmowe, gry i zabawy oraz pokazy taneczne i zwiedzanie Światowida. Na wszystkich chętnych czekać będą także nasze wystawy oraz ekspozycje multimedialne w Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Nadchodząca jesień w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zapowiada się bardzo ciekawie. Przygotowaliśmy sporo propozycji zajęć artystycznych, plastycznych i muzycznych oraz sportowo-fitnessowych. Nasza oferta przygotowana jest z myślą o dzieciach, młodzieży, osobach dorosłych i seniorach.

Dzień Otwarty „Światowida” będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z naszymi propozycjami, ale także okazją do zobaczenia pracy instytucji od kuchni. Zapraszamy do poznania pracy działów CSE „Światowid”, w tym Kina Światowid, Centrum Tańca Promyk, Centrum Aktywności Społecznej oraz Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Kino Światowid zaprasza chętnych na warsztaty kreatywne związane z historią kina, a właściwie z jego początkami. Uczestnicy zajęć przygotowywać będą różnego rodzaju zabawki optyczne, latarenki magiczne i inne przedmioty pokazujące jak działa kino.

Jeśli lubisz taniec i aktywność to propozycja Centrum Tańca Promyk jest właśnie dla Ciebie! Na holu głównym CT Promyk zaprezentuje bogatą ofertę sekcji tanecznych i sportowo-fitnessowych.

Dzień Otwarty „Światowida” będzie okazją do zapoznania się z nową ofertą zajęć i warsztatów, do poznania instruktorów i zapisania się na wybrane zajęcia oraz do zobaczenia jak wyglądają sale i pracownie artystyczne. To wszystko zaprezentuje Centrum Aktywności Społecznej w strefie dla najmłodszych. Oczywiście nie zabraknie zabaw i gier!

Regionalna Pracownia Digitalizacji zabierze wszystkich chętnych w wyjątkową podróż w czasie. W ramach zakończonej niedawno rozbudowy w CSE „Światowid” w Elblągu powstała przestrzeń do stacjonarnej prezentacji cyfrowych wizerunków cennych skarbów. Tam prezentowana jest obecnie pierwsza multimedialna wystawa „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949”. Za pośrednictwem m.in. holoboksa i piramid holograficznych będzie można obejrzeć przedmioty związane z mieszkańcami i powojennym miastem.

Wszystkich, którzy nie widzieli jeszcze nowego oblicza „Światowida” zapraszamy do poznania nowych przestrzeni. W ramach rozbudowy powstała trzecia sala kinowa, nowe pracownie plastyczne i przestrzenie wystawiennicze. Zapraszamy na oprowadzanie w godz.: 10:30, 11:30, 12:30 i 13:30. Zbiórka chętnych w holu głównym. Zwiedzanie trwa ok. 30 minut.

17.09.2022 (sobota)

CSE „Światowid” w Elblągu | godz. 10.00-14.00

Wstęp wolny