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Dzień św. Anny we Fromborku

 Elbląg, Dzień św. Anny we Fromborku

W niedzielę 26 lipca, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza, po raz kolejny, do muzealnego ogrodu przy Szpitalu Św. Ducha na ulicy Starej 6, by świętować wspólnie Dzień św. Anny, patronki szpitalnej kaplicy.

W tegorocznym programie:

od godz. 11.00

targi rzemiosła i lokalnych smaków

Deska z Betanii, Eko Złotna, Agroturystyka 83 Bredynki, GANGA, Pracownia ceramiczna Bawil, Słodkie Cuda Ania Makowska, Tasso Handmade, Sunset Design, Zagroda Edukacyjna Pasieka na Szlaku Kopernika

animacje dla dzieci

Kopernik na Warmii – stoisko z warsztatami linorytu i atrakcjami dla dzieci (CEiIK – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie)

Zagroda Edukacyjna Pasieka na Szlaku Kopernika – warsztaty tworzenia świec z węzy pszczelej

o godz. 18.30

koncert zespołu Veratus z prezentacją rekonstrukcji średniowiecznych instrumentów

zespół muzyki dawnej, grający utwory od XII do XV wieku

 

Zapraszamy do całodziennej wizyty we Fromborku – w ogrodzie będą czekać na gości wygodne leżaki.

 

Wstęp do ogrodu – bezpłatny.


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