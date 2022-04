Dźwięki dla małych Ukraińców

Elbląska Orkiestra Kameralna zagrała dziś koncert dla szczególnej publiczności. Utwory w wykonaniu elbląskich artystów słuchały ukraińskie dzieci.

- Przyjaciel to ktoś, przy kim zawsze możemy być sobą. Przyjaciel maluje uśmiech na naszej twarzy. Przyjaciele wspierają się na dobre i na złe. Dlatego my dzisiaj, dzielimy się z wami, czymś, co umiemy robić najlepiej. Zapraszamy was na koncert i życzymy samych dobrych wrażeń - tymi słowami Aleksandra Ostrowska, prowadząca koncert powitała publiczność.

Zadbano też, to, aby dzieci rozumiały słowa, które padały ze sceny. O tłumaczenie na język ukraiński zadbała Nina Nikitiyuk. Dziś w Ratuszu Staromiejskim artyści z Elbląskiej Orkiestry Kameralnej zagrali dla dzieci z Ukrainy. W Sali Koncertowej oprócz utworów muzycznych nie zabrakło zabaw aktywizujących dzieci. Mali Ukraińcy pląsali m. in. w rytm zabawy: głowa ramiona, kolana, pięty, „akompaniowali“ orkiestrze na grzechotkach.

Koncert pozwolił mamy uchodźcom na oderwanie się od codziennej rutyny i dać upust dziecięcym fantazjom.