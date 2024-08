Edyta Ciesla von Fragstein | wystawa malarstwa | „Lady in red”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa pt. „Lady in red”. Edyta Ciesla von Fragstein zaprezentuje na nim swoją twórczość, w której będzie można zobaczyć inspiracje mistrzami epoki Pablo Picassa, Jacksona Pollocka czy Jean-Michael Basquiata. Zapraszamy w środę, 11 września o godz. 17. Wstęp wolny.

Słowo od kuratora wystawy Krzysztofa Cywińskiego:

Są takie miejsca na świecie, w których rodzą się artyści prawdziwi, zbuntowani i pełni pasji tworzenia. Często nierozumiani w swoich środowiskach, wypychani z ogólnie panujących norm, niejednokrotnie zmuszani do intelektualnej banicji w poszukiwaniu wiedzy i akceptacji. Sanok, miasto na pograniczu Polski, to miejsce, w którym urodził się wybitny artysta Zdzisław Beksiński, a także skąd pochodzi Edyta Cieśla. W roku 2021 podjęła studia malarstwa i grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych w Bochum, i jako studentka dołączyła do KunstferienBik Bund Internazionale Kunsteler.

Ta niemiecka malarka pochodzenia polskiego swoją drogę artystyczną rozpoczęła bardzo wcześnie. Od niewinnego dziecięcego rysowania i pierwszych sukcesów jako trzynastoletnia dziewczynka, gdy miała swój debiut artystyczny w poważnej galerii Biura Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa olejnego dotyczyła tematu sacrum i już wtedy narodziła się myśl o dalszej drodze. W 1984 roku uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Miejscu Piastowym, aby stamtąd wyemigrować w 1993 roku do Austrii w celu zdobywania doświadczeń i poszerzania wiedzy artystycznej, co zaowocowało wystawą indywidualną pt. „Mój świat” w galerii Blue Box. Następne podróże nastąpiły lawinowo; przemożna chęć tworzenia i zdobywanie doświadczeń zaprowadziły ją w 1998 roku do Włoch. Tam pod okiem doświadczonych artystów poznawała tajemnice światła i koloru, aby po dwóch latach wyruszyć do Paryża w celu praktykowania malarstwa figuratywnego i zgłębiania abstrakcji, action painting czy taszyzmu. Był to burzliwy czas dla Edyty, pełen pasji i artystycznej nadpobudliwości, co zaprowadziło ją do Budapesztu. Od 2017 do 2019 roku współpracowała z węgierskim malarzem abstrakcyjnym Gaborem Bayerem, co zaowocowało wspólną wystawą w atelier artysty. I przyszedł ten czas, w którym artystka postanowiła osiąść na stałe w Niemczech. Rok 2007 to kamień milowy w życiu Edyty; to tutaj rozpoczęła swoją już dojrzałą drogę artystyczną. W Niemczech mogła dalej rozwijać swój talent, podejmując zdecydowane artystyczne decyzje i nawiązując współpracę z galerią Pilares w Kolumbii. Pracuje nad projektem „Świat na południu”, gdzie będzie reprezentować twórców niemieckich w Kolumbii.

W jej malarstwie można zobaczyć inspiracje mistrzami epoki, takimi jak Pablo Picasso, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat i Emil Schumacher. Edyta Cieśla to nazwisko outsiderów sztuki, których niezależność oraz indywidualność nie jest utożsamiana z żadnym ruchem czy grupą artystyczną, ale z innych racji utrzymuje kontakt ze środowiskami artystycznymi z całego świata. Jej niespożyta energia, walka z przeciwnościami, artystyczna odwaga i odwieczny dialog ze sobą i odbiorcami jej sztuki potwierdzają… sztuka nie znosi granic, a twórczość Edyty Cieśli jest tego przykładem. Prace takie jak „Kobiety z Puket”, „Du bist bei mir”, „My secret” oraz inne zdobią wnętrza prywatnych kolekcjonerów, a także są wystawiane w Danii, na Węgrzech, w Polsce, Kolumbii i Niemczech. Wystawa „Byk” w IBKK Kunst Centrum Bochum to gwarancja obcowania z wybitnymi dziełami i artystką przez duże A.

Data: środa, 11.09.2024 r., godz. 17

Miejsce: CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny

