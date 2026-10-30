Efekt WOW bez wielkiego budżetu – kreatywne pomysły dla instytucji kultury

Czy atrakcyjna przestrzeń i wydarzenie, które robi wrażenie, muszą dużo kosztować? Niekoniecznie! Już 5 listopada 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się warsztat „Efekt WOW bez wielkiego budżetu”, skierowany do osób pracujących w instytucjach kultury i instytucjach publicznych. Spotkanie poprowadzi Magda Zabierzowska – projektantka, stylistka i ekspertka od wizerunku, która pokaże, jak kreatywnie wykorzystywać dostępne zasoby i nadawać przestrzeniom nową jakość.

Kreatywność zamiast kosztownych zmian

Jak sprawić, by przestrzeń przyciągała uwagę, wydarzenie zapadało w pamięć, a miejsce, które znamy od lat, zyskało zupełnie nowy charakter? Podczas warsztatu uczestnicy przyjrzą się możliwościom, jakie kryją się w codziennych przestrzeniach instytucji kultury i placówek publicznych. Dowiedzą się, jak za pomocą przemyślanych rozwiązań aranżacyjnych, odpowiedniego doboru kolorów, detali i elementów dekoracyjnych budować atmosferę oraz tworzyć atrakcyjne wizualnie miejsca i wydarzenia.

Warsztat będzie okazją do spojrzenia na dobrze znane wnętrza z innej perspektywy. Zamiast koncentrować się na ograniczeniach finansowych, uczestnicy poszukają sposobów na wykorzystanie tego, co już mają – przestrzeni, wyposażenia, materiałów i własnych pomysłów. Czasem bowiem niewielka zmiana może przynieść zaskakująco duży efekt.

Doświadczenie, które inspiruje

Warsztat poprowadzi Magda Zabierzowska – projektantka, stylistka i ekspertka od wizerunku, od lat związana ze światem designu, mody, scenografii i projektowania przestrzeni. Jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wiedzę z zakresu visual merchandisingu i projektowania witryn wystawowych rozwijała również podczas kursu w Bostonie.

W swojej karierze tworzyła scenografie i kostiumy do reklam, teledysków oraz produkcji telewizyjnych, projektowała witryny, showroomy i oprawę wydarzeń, a także prowadziła szkolenia z zakresu visual merchandisingu, stylizacji i budowania wizerunku. Swoje doświadczenie przekłada na praktyczne rozwiązania, łącząc wyczucie estetyki z umiejętnością kreatywnego działania w ramach określonych możliwości.

Termin: 5 listopada 2026 r. (czwartek), godz. 13:00–15:00

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Galeria Nobilis

Udział: bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i informacje:

telefon: 55 611 20 89

e-mail: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

Warsztat realizowany jest w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028” oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.