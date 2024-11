Ekologizacja kultury. Zaproszenie na konferencję

W jaki sposób sektor kultury może stać się liderem zmian ekologicznych? Tego dowiedzą się uczestnicy konferencji „Ekologizacja kultury”, która odbędzie się 21 listopada 2024 roku. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą wdrażać ekologiczne praktyki w swoich środowiskach.

Ekologia i kultura – połączenie z korzyścią dla środowiska

Konferencja „Ekologizacja kultury” to wyjątkowe spotkanie mające na celu stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i dyskusji nad możliwościami wdrażania ekologicznych rozwiązań w sektorze kultury. W dobie rosnących wyzwań klimatycznych, coraz więcej instytucji poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Konferencja umożliwi zgłębienie tych tematów, jednocześnie zachęcając do wprowadzania zmian.

Eksperci o zrównoważonych instytucjach kultury

Podczas wydarzenia prelegenci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie ekologicznych działań i strategii wdrażanych w kulturze. W gronie ekspertów znajdą się m.in.:

Joanna Tabaka - temat: Zielone Instytucje Kultury - dobre praktyki

BIO o prelegentce: Joanna Tabaka - trenerka i ekoedukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Przeprowadziła ponad 200 warsztatów i spotkań dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Zapraszana do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe. Podwójna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 i 2020). Autorka

publikacji o ekologizacji instytucji kultury, m.in.: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury"; oraz "Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze". Prowadzi dwa blogi: „Widok na Widownię” (od 2015) i „Zielona Instytucja Kultury” (od 2020). Wolontariuszka w ogrodzie społecznym Kołogródek na warszawskiej Woli. Fascynują ją psychologiczne aspekty inicjowania zielonych nawyków. Więcej: joannatabaka.pl

Kasper Jakubowski – temat: Przez sztukę do natury: przestrzenie galerii i wokół galerii jako pole do rozmaitych działań proekologicznych. O czwartej przyrodzie, "zadziczaniu", sukcesji natury i budowaniu odporności w instytucjach kultury.

BIO o prelegencie: dr Kasper Jakubowski - architekt krajobrazu, badacz, edukator przyrody, forest maker. Dyrektor Merytoryczny (Content Director) w Forest Maker sp. z o.o. Prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Twórca roślinnych instalacji artystycznych. Realizuje projekty na styku ekologii, architektury krajobrazu i sztuki. Autor książki pt. "Czwarta przyroda: sukcesja funkcji i przyrody nieużytków miejskich". Twórca i ilustrator ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w Polsce. Projektant naturalistycznych i naturalnych założeń zieleni publicznej, eko skwerów czy parków mokradłowych. Projektuje i sadzi w całej Polsce społeczne mikrolasy metodą Miyawakiego. Wdraża w praktyce zasady regeneracyjnego projektowania, odbudowy miejskich habitatów, "zadziczania" (rewiliding, renaturyzacja) i rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions).

Krystyna Jędrzejewska-Szmek - temat: Instytucje kultury jako kustosze natury: Jak galerie, szkoły i instytucje publiczne wspierają ochronę przyrody

BIO o prelegentce: Krystyna Jędrzejewska-Szmek - artystka, biolożka i badaczka. Osią jej zainteresowań są międzygatunkowe relacje i napięcia. Jej praktyka jest oparta na badaniach, inspiruje się nauką zachowując do niej krytyczny stosunek. Pracuje głównie w sferze wizualnej, ale też jako autorka tekstów i animatorka różnego rodzaju działań społecznych i warsztatów. Członkini Grupy ZAKOLE. Więcej: krystynaszmek.cargo.site

Po prelekcjach odbędzie się debata ekspercka dot. włączenia instytucji kultury w zieloną politykę miast, z przedstawicielami władz samorządowych.

Dla kogo?

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkim zainteresowanym wdrażaniem ekologicznych praktyk. Uczestnicy poznają konkretne metody i rozwiązania, które mogą zastosować w swoich organizacjach, przyczyniając się do ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej wśród odbiorców kultury.

Zrównoważona kultura – przyszłość odpowiedzialnych instytucji

„Ekologizacja kultury” to wydarzenie, które odpowiada na rosnącą potrzebę ekologicznych działań w sektorze kultury. Dzięki konferencji uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć inspirację, ale i konkretne narzędzia, które pomogą im realizować proekologiczne inicjatywy.

Konferencja odbędzie się w czwartek 21 listopada w godz. 9:00 - 15:00