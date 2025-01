Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Wyjątkowy album o latach 60.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Michałem Kozłowskim, autorem naszego nowego wydawnictwa „Elbląg i elblążanie w fotografii własnej, lata sześćdziesiąte”.

Album ten jest długo wyczekiwaną kontynuacją wydanej w 2007 roku pracy Krystyny Laskowskiej i śp. Wiesławy Rynkiewicz-Domino „Elbląg i elblążanie w fotografii własnej, lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte”. Po raz kolejny, dzięki pomocy mieszkańców miasta, którzy użyczali prywatne zdjęcia ze swoich rodzinnych albumów, możemy przenieść się w czasie do niezwykle ciekawego okresu w historii Elbląga.

Lata sześćdziesiąte w naszym mieście to czas ludzi młodych – ich energia, chęć życia i pragnienie zmiany wywarły trwały wpływ na lokalną rzeczywistość. To wtedy spośród szarych ruin i opustoszałych skwerów, zaczął wyłaniać się współczesny Elbląg. Po niezwykle trudnych latach powojennych, sytuacja w mieście zaczęła się stabilizować, a warunki bytowe mieszkańców stopniowo poprawiać. Możliwym stało się to, co dzisiaj wydaje się oczywistością, ale dla ówczesnych dwudziestolatków było jak powiew świeżego powietrza. Wreszcie pojawił się czas i możliwość do zabawy, rozrywki, tworzenia, organizowania się i zrzeszania. Młodzi ludzie - żądni wrażeń i głodni kultury – zaczęli na własną rękę aranżować przestrzeń do realizacji swych potrzeb. W Elblągu jak grzyby po deszczu powstawały kluby dyskusyjne, inicjatywy i instytucje kulturalne, lokale rozrywkowe, a także nowoczesne sklepy, czy osiedla mieszkaniowe. Miasto zaczęło ŻYĆ!

Album przedstawia panoramę życia codziennego elblążan w tamtej dekadzie, a spotkanie autorskie będzie okazją do przybliżenia procesu jego powstawania oraz podzielenia się ciekawymi opowieściami, ukrytymi na jego kartach.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia o godzinie 18 w sali edukacyjnej w budynku Gimnazjum MAH. Wstęp wolny.

Od redakcji: Nasza rozmowa o tym albumie tutaj.