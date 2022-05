Elbląg, Malbork, Tczew, Tekken, walka! (Co jest grane? Odc. 5)

Fot. Piotr Bunkowski

To była ostra walka! Wyzwanie Niespodziewanego Fightera w grze Tekken 7 miało miejsce w sobotę, 14 maja w Kinie Helios Tczew. O tych zmaganiach kilka słów w kolejnym odcinku "Co jest grane?" Jak zawsze w naszym cyklu zapraszamy też do udziału w konkursie.

Pomysł na przeprowadzenie turnieju pojawił się w głowie młodszego kustosza Arcade Classics Muzeum Elbląg, Piotra Bunkowskiego. Jego doświadczenie w prowadzeniu tego typu inicjatyw sięgało Tczewskiego Retro Grania, gdzie przeprowadził turniej w grze Pocket Tanks oraz turniej losowego fightera w Tekken 5 na Pixel Heaven 2021. - Widząc potencjał tego pomysłu skontaktowałem się z Marcinem Kulką, dyrektorem Kina Helios Tczew - mówi Andrzej Krawczyński. - I tak rodzinne miasto Piotra stało się polem testowym dla naszej nowej inicjatywy – dodaje. Wydarzeniem zapowiadały dwa ogólnopolskie portale oraz Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. Wyzwanie polegało na walce w grze Tekken 7 losowo wybranymi postaciami. - Niestety z uwagi na wypadki losowe bardzo szybko okazało się, że część uczestników nie dała rady dotrzeć na miejsce – mówi Andrzej Krawczyński. - Kiedy myśleliśmy, że z Wyzwania Niespodziewanego Fightera nic nie wyjdzie, sytuację uratowała grupa osób z Malborka oraz Tczewa, które zdecydowała się wejść w miejsce brakujących graczy. W Wyzwaniu Niespodziewanego Fightera wzięło udział siedmiu graczy. Najlepszy okazał się Dragon, któremu gratulujemy zwycięstwa. Nagrodę pocieszenia otrzymała Chojna. Nagrodę społeczności za najlepszą technikę walki zgarnął Kulek. Pomiędzy walkami miał miejsce także quiz wiedzy o Tekkenie oraz Kinie Helios, który wygrał Grabix. Sponsorami nagród było Kino Helios Polska i Arcade Classics Muzeum Elbląg. Fot. Piotr Bunkowski Przypomnijmy, iż wśród gier znajdujących się w elbląskim muzeum gier wideo lat 90. i 80., jednym z kultowych automatów aktualnie dostępnych dla zwiedzających jest Tekken 3, o którym pisaliśmy w marcowym wydaniu naszego cyklu. Co ciekawe, wśród artefaktów znajdujących się w nieupublicznionych zbiorach muzeum czekających na dzień, w którym i one będą mogły dołączyć do ekspozycji, są pierwsza odsłona Tekkena, jak również Tekken Tag Tournament oraz Tekken 5, o którym była mowa wcześniej. Kiedy nadejdzie ten dzień? - Być może podczas któregoś z eventów zaplanowanego na 2022 rok, czas pokaże – mówi Andrzej Krawczyński. Wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do Arcade Classics Muzeum Elbląg, gdzie oprócz Tekkena 3 i Tekkena 2, czeka na was wiele klasyków gier wideo lat 90. i 80. - Jeśli planujesz zorganizować wycieczkę szkolną, urodziny, event firmowy, wieczór kawalerski, a może sesję zdjęciową w ACME zapraszamy do kontaktu – mówi Andrzej Krawczyński. - Jeśli natomiast byłeś uczestnikiem lub świadkiem wyjątkowej historii związanej z popkulturą automatów arcade lub innych urządzeń rozrywkowych ostatnich dekad minionego wieku, a może posiadasz jakiekolwiek przedmioty z nią związane, które zajmują tylko miejsce, napisz na adres arcadeclassics.pl@gmail.com z chęcią wykorzystamy oferowaną nam wiedzę i odwdzięczymy się za przekazane na rzecz muzeum artefakty – dodaje. Kolejny konkurs w naszym cyklu, w którym można wygrać wejściówki do Arcade Classics Muzeum, znajdziecie tutaj.

PB, AK, TB