Konkurs. Elbląg, Malbork, Tczew, Tekken, walka! (Co jest grane, odc. 5)

Fot. Piotr Bunkowski

To była ostra walka! Wyzwanie Niespodziewanego Fightera w grze Tekken 7 miało miejsce w sobotę, 14 maja w Kinie Helios Tczew. O tych zmaganiach kilka słów w kolejnym odcinku "Co jest grane?" realizowanym wspólnie z Arcade Classics Muzeum, a teraz jak zawsze w naszym cyklu zapraszamy do udziału w konkursie.

Podwójne wejściówki do muzeum gier arcade, a także gadżety i pisma związane z grami znów można wygrać w ramach naszego cyklu "Co jest grane?" Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Kto jest według Ciebie najpotężniejszym bohaterem gier komputerowych i dlaczego? - Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Arcade 5". Nagrody otrzymają autorzy dwóch najlepszych naszym zdaniem odpowiedzi. Artykuł dotyczący konkursu znajdziemy tutaj. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

.