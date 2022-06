10 dni lipca, muzycy młodego pokolenia, profesorowie z najwybitniejszych europejskich uczelni. Jednym słowem – „Elblag Music Masterclass”, największe letnie święto muzyki smyczkowej na północy Polski!

To szereg wydarzeń skierowanych do najbardziej utalentowanych wiolonczelistów, altowiolistów, skrzypków dyrygentów oraz zespołów kameralnych z Polski i świata. W programie unikalna oferta edukacyjna, w tym kursy jazzowe dla muzyków klasycznych. Do tego kursy mistrzowskie i recitale, nie zabraknie również biznesowych aspektów świata kultury.

„Elblag Music Masterclass” to międzynarodowy projekt, w ramach którego odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do najbardziej utalentowanych, młodych muzyków z Polski i świata. Uczestnicy „Elblag Music Masterclass” będą mogli wziąć udział w kursach mistrzowskich oraz warsztatach jazzowych, prowadzonych przez pedagogów światowej klasy. Program wydarzenia obejmuje też otwarte recitale w wykonaniu muzyków młodego pokolenia, a nagrodą dla najlepszych z nich będzie wspólny występ z Elbląską Orkiestrą Kameralną podczas koncertu finałowego. To jedyna tego typu inicjatywa w Polsce - po raz pierwszy uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, a także studenci i absolwenci akademii muzycznych z Polski i zagranicy zyskają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed obliczem czołowych europejskich pedagogów. W ramach wydarzenia odbędzie się też konkurs „Młodego Wirtuoza”, którego zwycięzcy wystąpią, jako soliści, na koncercie finałowym z EOK.

Więcej informacji na Facebooku Elbląg Music Masterclass

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl