       Elbląg na dużym ekranie - „Dzieciństwo w PRL"

Ostatnie już w sezonie 2021-22 spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” poświęcone będzie dzieciom i dzieciństwu w czasach PRL. Tym razem sięgniemy do bogatej filmoteki Stefana Muli oraz klubu AKF Jantar.

Elbląscy filmowcy bowiem chętnie i często filmowali dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, czy też spędzające czas wolny na podwórkach, boiskach, basenie czy podczas wakacyjnego wypoczynku.

To były czasy, gdy na podwórkach nie było samochodów, tylko karuzele i piaskownice. Dzieci biegały z kluczami od mieszkania na szyi, a sprowadzenie ich do domu na noc było dla mam nie lada wysiłkiem. Każde podwórko miało swoją „bandę” lub drużynę piłkarską. Młodsi grali w klasy, gumę lub piłkę, a starsi zakładali kapele „szarpidrutów” na własnoręcznie zbudowanych gitarach elektrycznych (przetworniki robiono ze słuchawek telefonicznych i pudełek po lekarstwach) lub ćwiczyli w zorganizowanych w pralniach i suszarniach siłowniach.

Większość garnęła się do sportu lub harcerstwa, wszyscy mieli koleżanki i kolegów. Wszyscy też podobnie byli ubrani i podobne zamożni, lub raczej mało zamożni, co właściwie nie robiło różnicy. „Wuefemka”, „komar”, a nawet zwykły rower były wywołującym podziw a nawet zazdrość luksusem. Podobnym luksusem były „Rifle” lub inne dżinsy. Namiastkę zachodu stanowiły zbierane i wieszane na makatce kolorowe pudełka po papierosach (kto pamięta ich marki?) lub czekoladach oraz ustawione na regale puszki po piwie. Bandami chodziło się do kina i na basen, a nieco później na fajfy czy dyskotekę. Takie było podwórko: demokratyczne, równe i wolne.

Inaczej było w szkole. Tu rządziło państwo i partia. Wprawdzie portrety przywódców zdjęto znad szkolnych tablic w roku 1970, ale nie zaniechano socjalistycznego chowu. Harcerzy w szkołach średnich ubrano w czerwone krawaty, wysyłano na ideologiczne szkolenia i wiece poparcia dla partii. Wszystkich wiosną przymuszano do czynów społecznych, a jesienią wożono do PGR-ów na wykopki. Podpaść można było z byle powodu, ale najbardziej niebezpieczne były te polityczne. Niepokornym „łamano kręgosłupy”. Ale sama szkoła była raczej lubiana, bo wśród szkolnych funkcjonariuszy było wielu wspaniałych nauczycieli z prawdziwym powołaniem i byli tam nasi koledzy i przyjaciele. Czy macie podobne wspomnienia?

Na seans pt. „Dzieciństwo w PRL” zapraszamy w środę, 1 czerwca o godz. 18:00 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.



Elbląg na dużym ekranie - „Dzieciństwo w PRL"

1 czerwca, godz. 18:00, kino Światowid

Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.