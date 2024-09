Elbląg na dużym ekranie. Kolejny sezon czas zacząć!

2 października rozpoczyna się kolejny sezon popularnego cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Ten niezwykły i nie mający odpowiednika w innych miastach projekt realizowany jest od 2006 roku i co miesiąc gromadzi w sali kina Światowid setki widzów.

W sezonie 2024/25 zaplanowano 9 seansów, zawsze w pierwszą środę miesiąca i zawsze o godz. 18.00, a pierwszy z nich zatytułowany jest „Elbląg we wspomnieniach dawnych mieszkańców”. Będzie to okazja do wysłuchania wielu ciekawych opowieści, anegdot i dykteryjek związanych z miastem, jakiego nie znamy oraz obejrzenia filmów i zdjęć dawnego Elbląga.

Na seans pt. „Elbląg we wspomnieniach dawnych mieszkańców” zapraszamy w środę, 2 października o godz. 18:00 do Kina Światowid. Gościem specjalnym seansu będzie Lech Słodownik, historyk, wybitny znawca przeszłości naszego miasta i autor bestsellerowych książek o nim. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia