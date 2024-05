Elbląski ślad ministry kultury

Hanna Wróblewska zostanie ministrą kultury i dziedzictwa narodowego – zapowiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Kandydatka na ministrę jest też członkinią Rady Programowej Galerii EL.

Na porannej konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział zmianę na stanowisku ministra kultury. Startującego do Parlamentu Europejskiego Bartłomieja Sienkiewicza zastąpi

Hanna Wróblewska. Prezydent Andrzej Duda powoła nowych ministrów w poniedziałek (13 maja).

Kandydatka na ministrę Hanna Wróblewska jest członkinią Rady Programowej elbląskiej Galerii EL. Co to oznacza dla Galerii? Zapytaliśmy o to Urząd Miejski i Galerię EL. - Hanna Wróblewska zostanie zaprzysiężona na Panią Minister w przyszłym tygodniu, dopiero po oficjalnym przejęciu obowiązków, będziemy umawiać się na spotkanie i rozmowę na ten temat. O naszych ustaleniach będziemy na pewno Państwa informować - odpowiedziała nam Emilia Orzechowska, dyrektorka elbląskiej Galerii EL.

Hanna Wróblewska jest historyczką sztuki, kuratorką, w latach 2022-2023 zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. W latach 2010 - 2021 dyrektorka Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i komisarz Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji. Kuratorka wystaw, m.in. Andrzej Wróblewski. Retrospektywa (1995), Panoptykon. Architektura i teatr więzienia (2005), Rewolucje 1968 (2008), Katarzyna Kozyra. Casting (2010), Marlene Dumas. Miłość nie ma z tym nic wspólnego (2012), Sarkis. Tęcza anioła (2017). Prezeska Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wiceprzewodnicząca Komitetu Narodowego ICOM POLSKA Międzynarodowej Rady Muzeów. Do dziś była dyrektorką Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.