Elbląskie Święto Muzyki już w niedzielę!

Po raz czwarty elbląscy i przyjezdni muzycy wyjdą na ulice Starego Miasta, by bawić się i grać dla mieszkańców w niemal każdej stylistyce - od jazzu i rocka po elektronikę, reggae i klasykę. W niedzielę (19 czerwca) Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na Elbląskie Święto Muzyki.

Zaczęło się od pomysłu, by "wyjść" z muzyką na ulice i wspólnie z miłośnikami tej dziedziny sztuki - tymi regularnie aktywnie uczestniczącymi w koncertach, ale też przypadkowymi przechodniami czy z różnych względów nie korzystającymi z "instytucjonalnej" oferty kulturalnej, spędzić dzień delektując się muzyką w jej różnych odsłonach. Angażują się w to zarówno zawodowi muzycy, amatorzy, starsi i doświadczeni oraz młodzi na początku swej muzycznej przygody. Muzyka rzeczywiście potrafi łączyć. Kalendarzowo Dzień Muzyki przypada na 21 czerwca. Elbląski Dzień Muzyki organizowany jest zawsze w weekendowy dzień najbliższy tej dacie, by jak największej grupie elblążan i turystów umożliwić udział i zabawę w sympatycznej imprezie. W tym roku jest to niedziela (19 czerwca), kiedy na terenie Starego Miasta wybrzmią najróżniejsze rytmy i style muzyczne. Mimo, że oficjalnie impreza odbywa się w godzinach 15:00 - 19:00, już od 13:00 można będzie rozkoszować się dźwiękami pierwszych wykonawców.

Rozpoczniemy kilkoma utworami pochodzącej z Elbląga wiolonczelistki Basi Misiewicz, która obecnie grywa w najlepszych salach koncertowych, a w niedzielę gościć będzie na Przystani Grupy Wodnej. W trakcie imprezy muzyka zabrzmi w 17 lokalizacjach stałych i jednej mobilnej (to będzie niezwykle ciekawy "rodzynek", który z pewnością zainteresuje i rozbawi wielbicieli klasyki - na ten występ natkniemy się po 16:00 na różnych ulicach Starówki). Całą imprezę zakończy tradycyjnie już Parada Uliczna, która ruszy tym razem spod Bramy Targowej i przejdzie robiąc radosny muzyczny hałas ulicami Stary Rynek, Rybacką i przez Most Wysoki przejdzie na Przystań Grupy Wodnej. Do udziału w paradzie zachęcamy wszystkich uczestników imprezy - muzyków, obserwatorów, spacerowiczów. Można grać na instrumentach, zrobić sobie grzechotkę, klaskać lub po prostu iść w grupie wesołych uczestników. Utworem paradnym jak dotąd za każdym razem był nowoorleański szlagier "When The Saints Go Marchin' In". Zanucić potrafi go chyba każdy, więc to się pewnie nie zmieni.

Program Elbląskiego Święta Muzyki uwzględniając przybliżone godziny i miejsca prezentacji:

1. Dziedziniec Galerii EL: Asphodel / Toga Moon / Moon Unity (DJ, psychedelic trans, chillout) | 15:00-19:00

2. Kawiarnia Mała Czarna: Gracjan Kalandyk + Black Cat Division (pop, rock - prezentacja szkoły wokalnej) | 15:00 -17:30

3. Skwer nad rzeką / Tortuga: Siano Blues Ensemble (blues, rock) | 16:00 -18:00

4. Malva: Młody Jazz Elbląg | 15:00 -17:00

5. Houseboat Grupy Wodnej: Basia Misiewicz (klasyka) | 13:00 - 14:00; Izabella FALLA Ejzler (misy kryształowe, chill) | 15:00 - 16:30; Jazz TriCity | 17:00 - 18:30

6. Strefa Animacji dla dzieci | 15:00 - 18:00

7. Przy Moście Wysokim: Kill Phollins (rock, wymysły) + S.MOVE (DJ, transjazz/chilout) | 15:00 - 18:00

8. Plac Katedralny: Diamenty MDK (zespół wokalny) | 15.30-16.30; Szalone i Szalone Małolaty (zespół wokalny) | 17:30-18:30

9. Brama Targowa: Żuławy + Codem (elektronika) | 15:00 - 16:30; Down Town Brass (jazz, hity na trąby) | 18:00 - 19:00

10. Ratusz Staromiejski: Szwagry (zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej) i Trąba Deluks (jazz, groove) |15:00 - 19:00

11. Studzienna: Synthygitybity (soft rock) | 16:00 - 17:30

12. MDK Wyspa taras: DJ KlapSon (reggae, ragga, dancehall) | 15:00 - 16:30; MC Polish Man & Skank Ranger (reggae, nawijka) | 17:00 - 18:30

13. Wodna - Żegluga: DJ DanVii (pop) | 15:00 - 18:00

14. Hotel Elbląg, Tradycja, Stary Rynek: sekcja juniorska (najmłodsi artyści) | 15:00 - 16:00, 17:00 - 18:00

15. Kowalska: Betelgeza (rock) | 16:30 - 17:30

16. KS Orzeł. Scena Plenerowa (Stawidłowa): Nord Blues (blues, rock), Kamrat Shanty Folk (shanty) | 15:00 - 19:00

17. Bulwar: Jazz Tricity | 17:00 - 18:00

Szczegółowy harmonogram wraz z mapą wydarzeń znajduje się na plakacie.

Dzieci będą miały swoje miejsce zabaw i atrakcji w Strefie Animacji - zapraszamy Was gorąco!

Już teraz organizator wydarzenia - Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?, serdecznie dziękuje wszystkim pięknym ludziom, którzy angażują się w organizację EŚM. Elbląskim i przyjezdnym artystom i wolontariuszom. Dzięki Waszej muzyce i pomocy dużo ludzi ma fajny dzień.

Chętnych do drobnej pomocy logistycznej w charakterze wolontariuszy podczas EŚM2022 zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu z wolontariuszami dziś (środa) o godz. 19:00 na przystani Grupy Wodnej (na przeciwko katedry po drugiej stronie rzeki).

Niezależnie od "zaplanowanych" występów w Elbląskim Święcie Muzyki wziąć udział może każdy, kto chce zaprezentować swoją muzyczną twórczość na ulicy - zachęcamy. Impreza odbędzie się nawet jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca, choć w skrajnym przypadku możliwe będą tylko poszczególne występy, które zrealizujemy pod namiotem imprezowym na Przystani Grupy Wodnej.

Elbląskie Święto Muzyki przygotowane jest dzięki głosom mieszkańców w ramach małego grantu z Budżetu Obywatelskiego 2022. Tradycyjnie impreza ta zgłoszona została do kolejnej edycji BO i już teraz, jeśli uznacie Państwo, że warta jest wsparcia i realizacji w przyszłym roku, serdecznie prosimy o głosy!

