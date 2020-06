Elbląskie Święto Muzyki już w ten weekend!

Ważna jest niemal dla każdego. Nie każdy ma jednak możliwość, by poświęcić jej trochę czasu i słuchać w najlepszym możliwym wydaniu – graną na żywo. Muzyka ma swoje święto 21 czerwca. Centrum Sztuki Galeria EL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest? zapraszają na weekend z muzyką w roli głównej!

W tym roku Elbląskie Święto Muzyki rozkłada się na kilka wydarzeń w ciągu całego roku. Zaczęliśmy już wiosną inicjując cykl projekcji filmowych KinoJazz w Galerii EL, który jednak ze względu na epidemię musiał być wstrzymany. Teraz do niego wracamy. W dalszej części roku mamy nadzieję przygotować jeszcze dodatkowe koncerty w nietypowej formule – nocnej scenerii nawy głównej Galerii EL. Finał jednak, nawet jeśli wypada w środku akcji, może być tylko jeden i tylko wtedy - w dniu kalendarzowo przypadającego światowego Dnia Muzyki 21 czerwca.

Spotkamy się jednak najpierw 19 czerwca, wracając do muzycznych projekcji, 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy koncert kwintetu Tomasza Chyły w nocnym wnętrzu Galerii EL, a całe Stare Miasto zagra dla Was w niedzielę 21 czerwca!



Program weekendu finałowego Elbląskiego Święta Muzyki 19 czerwca

godz. 20:00 KinoJazz (Galeria EL)

Projekcja pełnometrażowego dokumentu BLUE NOTE RECORDS. BEYOND THE NOTES 20 czerwca

godz. 22:00 Tomasz Chyła Quintet (Galeria EL)

koncert w nocnej scenerii Galerii EL. Półmrok, cienie i przeszywające dźwięki grupy, która tym koncertem zamknie etap płyty Circlesongs i wkrótce potem premierę będzie miała jego nowa płyta. Lider i muzycy z nim grający to laureaci wielu nagród, najsilniejsze punkty aktualnej młodej polskiej sceny jazzowej. 21 czerwca

15:00 - 20:00 (Stare Miasto)

Ulica jest muzyką! Stare Miasto opanowują muzycy, instrumentaliści, dj-e, soliści, grupy. Niech rozbrzmiewa muzyka wszystkimi możliwymi odmianami. 20:00 (około)

Wielki Finał Elbląskiego Święta Muzyki 2020. Teren Galerii EL. W zależności od pogody odbędzie się w plenerze na Dziedzińcu lub we wnętrzach GEL. Udział możliwie jak największej ilości muzyków w formule zbliżonej do jam session. Na niedzielny finał imprezy przygotowanych zostanie 13 „stałych” punktów na Starym Mieście, oznakowanych dużymi literkami, gdzie w godzinach akcji można będzie posłuchać muzyki na żywo. Pośród nich będzie między innymi Strefa Aktywności Dziecięcych, gdzie najmłodsi będą mogli pod opieką animatorek poszaleć plastycznie czy pobawić się w tradycyjne zabawy (kręconki, bańki itp). Wśród osób, które tego dnia zechcą odwiedzić wszystkie punkty imprezy wylosujemy atrakcyjne nagrody. Potwierdzenie obecności we wszystkich punktach odbywać się będzie poprzez zbieranie tam pieczątek na specjalnych folderach dostępnych do odbioru w Strefie Aktywności Dziecięcych.



Udział w działaniach EŚM2020 jest bezpłatny; wstęp na wydarzenia w Galerii EL ograniczony do ilości osób zgodnie z wytycznymi dla udziału w imprezach w czasie epidemii. Prosimy o używanie maseczek ochronnych. Wszystkich mieszkańców Starego Miasta, którzy niekoniecznie są wielbicielami muzyki na żywo w swojej najbliższej okolicy bardzo prosimy tego dnia o wyrozumiałość – to dzień dla miłośników muzyki szczególny. Elbląscy artyści, muzycy, ale nie tylko... dołączcie do nas!

Pomóżcie nam wspólnie uświetnić ten czas i stwórzcie z nami wyjątkową elbląską orkiestrę 21 czerwca. Niech nas usłyszą. Tradycyjnie w naszą imprezę włączy się spore grono muzyków trójmiejskich. Ale i w Elblągu mamy doskonałych artystów.

Grasz, śpiewasz? Jazz, blues, rock, funky, soul, reggae, electro, rap, country, metal, muzyka klasyczna, chóralna, ambient... Postaramy się przygotować stanowiska. Chcemy, by możliwie jak najwięcej zagrać unplagged, ale jeśli potrzebny jest prąd i nagłośnienie, postaramy się wszystko przygotować. Dajcie nam znać kontaktując się z nami i wspólnie ustalimy szczegóły.

Nasiedzieliśmy się już w domach gapiąc się w ekrany komputerów, Czas wypuścić dźwięki i emocje ponownie na świat. Bawmy się!



Kontakt w sprawie Elbląskiego Święta Muzyki 2020:

wojtek@galeria-el.pl

skcojest@gmail.com

tel. 502302110 (Wojtek)

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?