Elbląskie Święto Muzyki nadal w rękach Co Jest?

Niespodzianki nie ma – ogłoszony przez ratusz otwarty konkurs na organizację kolejnego Elbląskiego Święta Muzyki wygrało Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Wczoraj na stronie BIP-u potwierdzono (dziękujemy!) powierzenie SK Co Jest? kwestii organizacji tegorocznego Elbląskiego Święta Muzyki w ramach Budżetu Obywatelskiego – pisze w swoich mediach społecznościowych stowarzyszenie. Przypomnijmy, że Co Jest? organizację cyklicznej miejskiej imprezy ze środków BO proponowało już od pewnego czasu, członkowie stowarzyszenia zbierali podpisy w tej sprawie m. in. podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Dopuszczając wniosek stowarzyszenia dotyczący włączenia Elbląskiego Święta Muzyki do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego urzędnicy uzasadniali:

"Wydarzenie było już organizowane w mieście i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem elblążan. Wnioskodawca przedstawił program, kosztorys, wykonawcę". Przypomnijmy jeszcze, że wcześniej Elbląskie Święto Muzyki skorzystało do tej pory z tzw. małych projektów BO.

Ostatecznie za organizacją EŚM ze środków Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 477 mieszkańców, co dało tej propozycji trzecie miejsce wśród dopuszczonych do głosowania inicjatyw ogólnomiejskich. Dofinansowanie inicjatywy wiązało się jednak z koniecznością organizacji konkursu, który ratusz ogłosił 18 stycznia. Co Jest? To oczywiście pomysłodawcy Elbląskiego Święta Muzyki, a do konkursu wraz z nimi stanęły Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i Okolic "Art-Aktywni" (nazwa zadania: "Barwy muzyki w gamie plastyki" oraz Stowarzyszenie Sicut Avis ("Muzykujemy dla elblążan"). Dotychczasowi organizatorzy EŚM konkurs wygrali, a ich inicjatywa zostanie wsparta kwotą 205 tys. zł (wniosek w BO opiewał na kwotę 275 tys. zł).

- W ramach Elbląskiego Święta Muzyki w tym roku pojawią się koncerty (dużo: małych i dużych), parady, warsztaty, filmy, spotkania i inne miłe naszym sercom kulturalne hopsasy – czytamy na Facebooku Co Jest?

Dzień Muzyki przypada na 21 czerwca (w tym roku to środa). Elbląskie Święto Muzyki organizowane jest w weekendowy dzień zbliżony do tej daty. W tym roku czeka nas już piąta edycja tej imprezy.