Elbląskie Szalone z dwiema nagrodami w Krakowie

W Krakowie odbył się Finał XI edycji Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, w którym Studio Artystyczne Szalone i Szalone Małolaty z Elbląga zdobyło nagrodę główną.

- Kwalifikacje polegały na wysłaniu surowego nagrania audio lub audio wideo, my wysłaliśmy dwa osobne zgłoszenia w postaci audio wideo - mówi Maja Panicz, prowadząca zespoły w Studiu Artystycznym Szalone i Szalone Małolaty. - To już nasz trzeci raz na festiwalu i w tym roku jako solista wystartował David Krasiński oraz grupa Szalone - dodaje.

Studio może pochwalić się wcześniejszymi sukcesami na festiwalu. W 2020 roku grupa Szalone Małolaty zajęła pierwsze miejsce, a w 2022 roku wyróżnienie. Tym razem młodzi artyści wracają do Elbląga z aż dwiema nagrodami. David Krasiński zdobył Grand Prix, czyli nagrodę główną o wartości 1000 euro oraz statuetkę i dyplom. Do jego sukcesu przyczynił się chór sześciu dziewcząt, w skład których weszły Aleksandra Dudek, Julia Jabłońska, Kornelia Markuszewska, Gabrysia Piotrowska, Wiktoria Peplińska i Weronika Prajsnar.

arch. MDK w Elblągu

- Wykonanie Davida zachwyciło nie tylko jury, ale też organizatorów i widzów. Wcześniej ostrzegano nas, że chór może go przyćmić, a finalnie wyszło odwrotnie, tylko go wzmocnił. Dziewczynki były bardzo chwalone - podkreśla Maja Panicz.

David wystąpił z „Gore Gwiazda Jezusowi” w aranżacji Wojciecha Gąsiora. Za pomysłem wybrania tego utworu stała Maja Panicz, będąca również autorką choreografii. - Drugą nagrodą jest zdobyte przez Szalone wyróżnienie. Oprócz statuetki i dyplomu, nasza młodzież otrzymała 200 zł - mówi prowadząca zespół.

Nagrodzona grupa składa się z dziesięciorga artystów, wśród których usłyszeć można było Aleksandrę Dudek, Anię Gautaduttir, Julię Jabłońską, Davida Krasińskiego, Kornelię Markuszewską, Patrycję Monetę, Gabrysię Piotrowską, Weronikę Prajsnar, Aleksandra Rysia oraz Otylię Wojtaś. Grupa wykonała piosenkę „Nad Betlejem” w aranżacji zespołu Sienna Gospel Choir. - Festiwal dofinansowany jest przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, przez co może pochwalić się bardzo wysokim poziomem, wielu jego uczestników to finaliści różnych programów muzycznych. To naprawdę prestiżowe wydarzenie. Samych zgłoszeń było ponad 1200, a na koncercie galowym śpiewa tylko 8 laureatów, dlatego ta wygrana jest dla nas ogromnym wyróżnieniem - powiedziała o sukcesie w Krakowie Maja Panicz.

We wtorek (16 stycznia) o godz. 19 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu Szalonych i Szalonych Małolat.