Elblążanie na Salonie

Estera Pilichowska została laureatką nagrody specjalnej na 32. Salonie Elbląskim. - Nagrodzona praca to fragment cyklu z mojej pracy dyplomowej. Malowałam o górach, „ugryzłam“ go bardziej symbolicznie, chciałam opowiedzieć o podróży. - mówiła laureatka po odebraniu nagrody. Zobacz zdjęcia.

Jak co dwa lata - w Galerii EL odbył się przegląd twórczości lokalnego środowiska artystycznego. W murach podominikańskiego kościoła 51 artystów zaprezentowało około 90 swoich prac.

- Prace wykonane w przeróżnych technikach: mamy malarstwo i rzeźbę, ale także grafikę, fotografię, sztukę wideo oraz instalację. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród artystów, a nam zależy aby pokazać na niej aktualne wydarzenia w sztuce regionu elbląskiego oraz artystów związanych z Elblągiem - mówił Maciej Olewniczak, współkurator wystawy 32. Salonu Elbląskiego.

- Prezentują się zarówno artystki i artyści wykształcone w sztuce wizualnej, którzy ukończyli studia lub szkoły średnie, jak i artyści amatorzy. Także mamy tu przegląd twórczości profesjonalnej jak i amatorskiej. Bardzo cieszymy się też z pojawiania się kolejnych debiutów. W kolejnych edycjach Salonu Elbląskiego pojawia się nowe nazwisko. I w tym roku też mamy kilka nowych nazwisk na Salonie. Bardzo się cieszymy, że młodzi artyści chcą się wystawiać w Galerii EL i chcą być częścią Salonu Elbląskiego - dodała Joanna Mierzejewska, współkuratorka wystawy.

I to właśnie do debiutantki - Estery Pilichowskiej trafiła pierwsza nagroda tegorocznego Salonu. - Po sześciu latach wróciłam do Elbląga po studiach w Warszawie. Nagrodzona praca to fragment cyklu z mojej pracy dyplomowej. Malowałam o górach, „ugryzłam“ go bardziej symbolicznie, chciałam opowiedzieć o podróży. Chciałabym, żeby widz wszedł w dialog z moimi pracami. Nad zgłoszeniem się na Salon myślałam już dwa lata temu, ale wówczas broniłam dyplomu - mówiła laureatka.

Druga nagroda - publiczności - zostanie wręczona na finisażu wystawy 20 sierpnia. Jej laureata wybiorą elblążanie podczas głosowania w Galerii.

32, Salonowi Elbląskiemu towarzyszy wystawa „Konstelacje“ utworzona z okazji Roku Mikołaja Kopernika. Można ją oglądać w Galerii Laboratorium.

Artyści 32. Salonu Elbląskiego: Anna Albrecht, Jacek Albrecht, Ewa Bednarska-Siwilewicz, Aleksandra Biedrzycka, Julia Błaszczyk, Romuald Bohdanowicz, Beata Branicka, Zbigniew Chrostek, Waldemar Cichoń, Izabela Czerniak, Jerzy Domino, Agata Dworzak-Subocz, Joanna Fonferek-Grajek, Anna Gawron, Krzysztof Grajczak, Jan Piotr Gulski, Roma Jaruszewska, Pamela Jaworska, Karol Jaworski, Anna Karatkiewicz, Magdalena Kawałkowska, Bogdan Kiliński, Zbigniew Kinder, Anna Magdalena Kowalczuk, Janusz Kozak, Benedykt Kroplewski, Alicja Król, Jan Andrzej Krzemiński, Adrianna Leszczyńska, Ryszard Litwiniuk, Natalia Magalska, Agata Marcinkowska-Fedeczko, Mirosław Maszlanko, Lucyna Niepokorowicz, Mariusz Edward Owczarek, Anna Panek, Agnieszka Piekarska, Krystyna Pietrzak, Estera Pilichowska, Halina Różewicz-Książkiewicz, Wiktoria Strzałkowska, Kacper Szalecki, Zbigniew Tomasz Szmurło, Zygmunt Stanisław Tadrowski, Marek Wawryn, Paulina Wiewióra, Margarita Wójcik, Monika Wyłoga, Alicja Zaradkiewicz, Sławomir Zawistowski, Dominik Żyłowski