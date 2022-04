Elblążanka w musicalu w stolicy

Fot. FB Małe Diamenty MDK Elbląg

"Matylda" to musical na podstawie książki dla dzieci Ralda Dahla. Ten popularny spektakl wystawia Teatr Syrena w Warszawie, a do obsady wybrano m. in. młodą mieszkankę Elbląga.

Reżyserem spektaklu jest, jak podają media społecznościowe Teatru Syrena, Jacek Mikołajczyk. Próby rozpoczną się w maju, a premiera, 10 września, otworzy w "Syrenie" kolejny sezon artystyczny. Za libretto odpowiada Dennis Kelly, teksty piosenek i muzykę przygotował Tim Minchin". Jedną z osób, które wybrano do udziału w spektaklu, jest Agnieszka Marcinkiewicz, uczennica III klasy w SP nr 15 w Elblągu. Już w maju rozpocznie udział w próbach w Warszawie. Na scenie 9-latka ma wystąpić jako jedna ze szkolnych koleżanek tytułowej Matyldy. - Jesteśmy z córki bardzo dumni – mówi Paweł Marcinkiewicz, tata Agnieszki. Przyznaje jednocześnie, że zaangażowanie córki do musicalu będzie wymagało mocnego przeorganizowania życia rodzinnego czy dopełnienia licznych formalności... Jak czytamy na stronie Teatru Syrena, spektakl "to historia sześcioletniej dziewczynki, która posiada genialny umysł, wielkie serce i… kompletnie niepasującą do niej rodzinę. Jej tata jest nieuczciwym sprzedawcą samochodów, mamę interesują tylko pieniądze i święty spokój, a brat stanowczo nie grzeszy inteligencją. I nikt z nich absolutnie nie rozumie, dlaczego Matylda spędza tyle czasu na czytaniu książek..."

oprac. TB