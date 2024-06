Elegia o chłopcu polskim

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego usłyszymy w najbliższą niedzielę w muszli Koncertowej w Bażantarni. Koncertem tym inaugurujemy XXVII Letni Salon Muzyczny – Bażantarnia 2024 i chcemy uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, w roku 80 rocznicy jego wybuchu.

Utwory tego wspaniałego poety, który zginął w pierwszych dniach powstania, przypomni nam Sławomir Zygmunt. Muzyk, dziennikarz (absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego), a także pisarz. Autor 10 płyt CD z piosenkami (m.in. "Z wiatrem/ Sławomir Zygmunt śpiewa wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego"), dwóch kaset magnetofonowych MC, audiobooka z muzyczną bajką "Przygody żółtego bałwanka". Jako dziennikarz autor około dwóch tysięcy artykułów (wywiady, recenzje, reportaże). Napisał dwie sztuki teatralne oraz cztery książki: "Bruce Lee i inni. Leksykon filmów wschodnich sztuk walki", „Spotkania z..." to 60. fascynujących wywiadów (m.in. z Z. Beksińskim, P. Gintrowskim, J. Kaczmarskim, G. Holoubkiem), powieść "Anna oraz inne klubowe opowiastki", której akcja rozgrywa się w słynnym klubie Hybrydy oraz powieść "Maria oraz inne czerniakowskie opowiastki". Warszawiak rodem z Czerniakowa. Jego dziadkowie mieszkali w tej samej kamienicy (róg Podchorążych i Hołówki), co poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Komponuje także muzykę do filmów dokumentalnych (m.in. „Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boska Armii Krajowej"). Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Organizatorem XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Zapraszamy 7 lipca 2024 r. (niedziela) do muszli koncertowej w Bażantarni. Początek koncertu godz.17, wstęp wolny.

Przed koncertem zapraszamy do udziału w spacerze przyrodniczo – historycznym "Tajemnice Bażantarni". Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy pętli tramwajowej na ulicy Marymonckiej.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia