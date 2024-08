„Elektryczny kaloryfer”

(fot. archiwum Roberta Fursa)

To tytuł recitalu Roberta Fursa, na który zapraszamy już w najbliższą niedzielę do elbląskiej Bażantarni. To kolejna odsłona Letniego Salonu Muzycznego.

Robert Furs jest jednym z polskich wirtuozów akordeonu. Charyzmatyczny i wszechstronny instrumentalista, świetny interpretator zarówno utworów muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Miłośnik akordeonu wykorzystujący dostępne możliwości dźwiękowe współczesnego instrumentu w literaturze barokowej, romantycznej i współczesnej. Artysta wykonuje kompozycje z gatunku oryginalnej literatury akordeonowej takich kompozytorów jak Władysław Zołotariew, Anatolij Kusjakow, Frank Angelis, Richarda Galliano, a także transkrypcje znanych “szlagierów” muzyki klasycznej oryginalnie napisanych na fortepian, klawesyn czy też skrzypce. Niepowtarzalne możliwości akordeonu koncertowego jak i emocjonalna interpretacja wykonawcy nadają tym kompozycjom nowego blasku. Robert Furs jest absolwentem Wydziału Dyrygentury i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na Wydziale Instrumentalnym - specjalizacja Akordeon w klasie prof. Elżbiety Rosińskiej. Jako akordeonista koncertuje solo i w zespołach kameralnych. Dotychczas ukazały jego płyty: "Furs acco" (ukazała się w Europie p.t.„Classical Accordeon”), „The Sound of France"., "Electric Radiator", “In Tango”. Jest stypendystą Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego „Promocje”, laureatem Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg. Od 2000 roku prowadzi w Elblągu Szkołę Muzyczną FURS MUSIC. Zapraszamy 11 sierpnia 2024 r. (niedziela) do muszli koncertowej w Bażantarni. Początek koncertu godz. 17, wstęp wolny. Organizatorem XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Tegorocznymi partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Fundacja Beaty i Marka Górskich “Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”, Nadleśnictwo Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Reproskan, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu. Wszystko to dzięki m.in. wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ZAW STOART. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne