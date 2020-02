Elkamera w Bibliotece Elbląskiej

Interaktywne księgi, repliki starodruków, interaktywna makieta Kanału Elbląskiego - to tylko niektóre elementy wystawy, która do końca listopada powstanie w Bibliotece Elbląskiej. W podziemiach budynku znajdzie miejsce Elkamera pokazująca dzieje miasta i unikatowego zabytku techniki poprzez dokumenty z różnych epok. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie wystawy.

Kolejnym etapem modernizacji Biblioteki Elbląskiej będzie powstanie Elkamery – interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy. Biblioteka Elbląska ma się czym pochwalić, a zapowiada się, że miastu przybędzie jeszcze jeden ważny punkt na mapie turystycznej.

Co będziemy mogli zobaczyć? Wystawa ma być podzielona na dwie części. „Pierwsza opowiadać będzie o bogatej historii budynku. W ramach tej opowieści chcemy skupić się głównie na posiadanych w zbiorach Biblioteki unikalnych, niekiedy nawet w skali światowej, rękopisach i starodrukach. Na przykład, kiedy w wystawie będziemy opowiadać o czasach, kiedy w Elblągu działał Zakon Krzyżacki, a na terenach obecnej biblioteki mieścił się szpital św. Ducha. Sama opowieść o zakonie nie będzie się skupiać na jego działalności politycznej i militarnej. Zakon Krzyżacki chcemy umieścić w szerszym kontekście pokazując działalność również innych zakonów, które w tamtym okresie oprócz ośrodków rozwoju duchowego, były również bardzo ważnymi ośrodkami naukowymi. Druga część będzie poświęcona Kanałowi Elbląskiemu oraz historii żeglugi śródlądowej w Polsce. Opowieść o Kanale Elbląskim ma być pretekstem do opowieści o historii i znaczeniu żeglugi śródlądowej dla rozwoju Polski. Objaśniając motywy stojące za decyzją o budowie kanału można pokażemy, jakie znaczenie przez stulecia miała żegluga śródlądowa. Na mapie Polski zaznaczymy wszystkie sztuczne kanały budowane na terenie Polski już od epoki Jagiellońskiej. Rozbudowana i dobrze utrzymana sieć kanałów była kołem zamachowym gospodarki regionu Warmii i Mazur, Królestwa Polskiego, tak jak i wszystkich innych państw. Kontrola nad szlakami, którymi spławiano towary była jednym z głównych narzędzi do panowania nad danym obszarem.” - możemy przeczytać w dokumentacji technicznej projektu.

Na wystawie znajdą się interaktywne księgi, repliki starodruków, dotykowe monitory, replika ławki szkolnej z zeszytami z czasów Gimnazjum Elbląskiego, interaktywna makieta Kanału Elbląskiego, replika barki pływającej kanałem, historyczne gazety na wieszakach. Planowana jest też część „rozrywkowa”: interaktywna piaskownica, wirtualna charakteryzatornia, stolik do trenowania pisma oraz wirtualna przymierzalnia.

„Konstruując założenia scenariusza doszliśmy do wniosku, iż jednym z zasadniczych celów jest skłonienie zwiedzających (bez względu na wiek i zainteresowania) do maksymalnie aktywnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania oraz przyswajania informacji i wiedzy dostępnej na wystawie. Stąd jedna z podstawowych zasad – aktywność zwiedzającego w czasie pobytu na wystawie wymuszana interaktywną formą prezentacji poszczególnych zagadnień. W tym zakresie przewidziano zastosowanie form i metod elektronicznych, a również rozwiązań czysto mechanicznych.” - czytamy w dokumentacji technicznej projektu.

To wszystko ma być gotowe do końca listopada. Obecnie ratusz szuka wykonawców, którzy podejmą się stworzenia wystawy w piwnicy Biblioteki Elbląskiej. Pracy jest stosunkowo dużo: trzeba zaadaptować pomieszczenia piwniczne zabytkowego budynku oraz kupić i zamontować wyposażenie. Jaki będzie koszt inwestycji, dowiemy się 24 marca, wtedy bowiem zaplanowano otwarcie ofert firm, które wystartują w przetargu.