"Emigranci" Sławomira Mrożka w Letnim Salonie Muzycznym

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne niedzielne popołudnie w Bażantarni. Będzie to spotkanie ze „Sceną przy stoliku”.

1 sierpnia to dzień szczególny w pamięci Polaków, to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i dlatego w tym dniu tekst ten zabrzmi szczególnie i pokaże, że mimo upływu lat jest wciąż aktualny. Spektakl, który zaprezentują aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Artur Hauke i Piotr Szejn, to „Emigranci” Sławomira Mrozka, jeden z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Rzecz dzieje się w wieczór i noc sylwestrową, gdzieś w obcym kraju Europy Zachodniej, w wynajmowanym, obskurnym pokoju. Tytułowymi emigrantami, jedynymi osobami dramatu są AA oraz XX, skazani na własne towarzystwo, ze wszystkimi problemami, frustracjami i konfliktami, pochodzący też z bliżej nieokreślonego kraju. Wiodącym problemem tej tragedii jest obcość. Ta obcość w „Emigrantach” ma różny wymiar, różne znaczenie; m.in. to obcość człowieka wobec innego człowieka, obcość wobec społeczeństwa czy kraju. Może właśnie dlatego, mimo upływu czasu od wydania drukiem (dramat „Emigranci” po raz pierwszy ukazał się drukiem w „Dialogu” w 1974 r. a wystawiony został w 1975), tekst ten jest wciąż tak dla nas ważny.

Sławomir Mrożek polski pisarz oraz rysownik. Autor satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Zadebiutował w 1950 jako rysownik, od 1953 publikował cykle rysunków w „Przekroju”. W tym samym roku wydaje dwa zbiory opowiadań: „Opowiadania z Trzmielowej Góry” oraz „Półpancerze praktyczne” były jego literackim debiutem . Pierwszą sztuką teatralną był dramat „Policja” (1958 r.). Światową sławę przyniósł jednak inny dramat – „Tango” z 1964 r. W 1963 wyemigrował, mieszkając m.in.. we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech czy Meksyku. Do Polski wrócił w 1996 roku, którą ponownie opuścił w 2008 roku i zamieszkał w Nicei. Zmarł 15 sierpnia 2013 r.

Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni:

Artur Hauke - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Pracował w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Teatrze Studyjnym w Łodzi, Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W elbląskim teatrze jest od 2011 r. Piotr Szejn - absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Pracował w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. W Teatrze Sewruka od 2014 r.

