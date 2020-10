EOK beneficjentem ministerialnych programów

Działalność Elbląskiej Orkiestry Kameralnej to, prócz koncertów, m.in. różnorodne projekty służące popularyzacji muzyki wśród wszystkich grup społecznych.

Już w najbliższą niedzielę EOK dokona prawykonania kompozycji Mikołaja Majkusiaka, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”. Dzięki programowi „Infrastruktura kultury” Orkiestra mogła dokonać zakupu sprzętu technicznego, a „Kultura w sieci” umożliwiła EOK udostępnienie w sieci koncertu „Vivaldisco”. Wszystkie projekty realizowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skonfrontować Antonio Vivaldiego z muzyką disco to zadanie niełatwe, ale dla elbląskich kameralistów nie ma rzeczy niemożliwych. Dowiedli tego w styczniu koncertem „Vivaldisco”, a dzięki programowi „Vivaldisco w sieci” ten występ przeniósł się do internetu. Fragmenty koncertu są dostępne na YouTube’owym profilu EOK.

Z kolei program „Infrastruktura kultury” pozwolił instytucji na zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego.

Natomiast najbliższy koncert EOK odbędzie się w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”. W związku z tym, Orkiestra dokona u boku Jakuba Jakowicza i pod batutą Jakuba Chrenowicza prapremiery dzieła Mikołaja Majkusiaka "Concerto in g na orkiestrę smyczkową". To utwór multirytmiczny jak mało który: do tego stopnia, że muzycy niekiedy będą tworzyć małe zespoły kameralne.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej