EOK edukuje w szkole muzycznej

„Hakuna Matata” – nie ma chyba kraju, w którym nie jest znana ta recepta na szczęście. Jak brzmi, wszyscy wiemy, ale jak ją stosować w praktyce? Odpowiedź znają Anastazja Simińska, Karol Drozd i Elbląska Orkiestra Kameralna którzy, w ramach koncertów edukacyjnych, podzielili się dziś nią z małymi elblążanami. Zobacz zdjęcia.

Sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, i to dwukrotnie, wypełniła się po brzegi. Nie mogło być inaczej, bowiem artyści zaprosili najmłodszych do świata takich bajek, jak „Król Lew”, „Mała Syrenka” czy „Kraina lodu”. Przy takiej muzyce nogi same rwą się do tańca i dzieci szybko opanowały scenę, pląsając w rytmie wskazanym przez dwójkę solistów. Nie zabrakło też konkursów – dzieci musiały m.in. odgadnąć tytuły utworów granych przez samą Orkiestrę. Kolejny koncert familijny z piosenkami Disneya już 15 marca, również w szkole muzycznej.