EOK pod batutą młodych dyrygentów

Dyryguje Szymon Brylski (fot. Anna Dembińska)

W tym sezonie podczas części koncertów Elbląską Orkiestrę Kameralną poprowadzi troje młodych dyrygentów. To dla nich nagroda za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Music Master Class, organizowanym w lipcu w Elblągu. To, że jest to nagroda zasłużona, melomani mogli się przekonać w sobotę w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

Andrzej Mandryka, Szymon Brylski, Hanna Derej – to młodzi mistrzowi dyrygentury, o których zapewne wkrótce będzie głośno w świecie muzyki klasycznej. W sobotę elbląscy melomani mogli przekonać się, jak sobie radzą z batutą, dyrygując po kolei Elbląską Orkiestrą Kameralną. W Ratuszu Staromiejskim usłyszeliśmy kolejno Serenadę na orkiestrę smyczkową e-moll op. 20 E. Elgara (Szymon Brylski), Serenadę na smyczki E-dur, op 22 A. Dworzaka (Hanna Derej) i Simple Symphony op. 4 B. Brittena (Andrzej Mandryka). Melomanom radzimy zapamiętać nazwiska młodych dyrygentów. Hanna Derej ma zaledwie 17 lat, pochodzi z Katowic. Jest kompozytorką, pianistką, dyrygentem. Absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Tychach, uczennicą III klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie fortepianu jazzowego i klasycznego. Andrzej Mandryka pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Katowicach, studiuje dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem dr. Hab. Szymona Bywalca, profesora AM. Z kolei Szymon Brylski ma 25 lat, jest studentem II roku studiów licencjackich dyrygentury symfonicznej u prof. dr hab. W. Kunca oraz mgr Y. Shemeta. Jest absolwentem PSM I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie fortepianu dr hab. J. Domagały. Jak informuje EOK, wszyscy wymienieni dyrygenci będą w tym sezonie prowadzić część koncertów elbląskich kameralistów. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

red.