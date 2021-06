Epoka wikingów? (Truso: Śladami wikingów, odc. 38)

Kiedy zaczęła się epoka wikingów? Przyjmuje się, że od pamiętnego napadu na klasztor na wyspie Lindisfarne w czerwcu 793 roku. Dom mnichów został zniszczony właśnie przez wojowników z Północy.

- Okres zaczynający się na przełomie VIII i IX i trwający do ok. 1066-1085 r. w historii Europy przyjęło nazywać się epoką wikingów. Jest to jednocześnie okres kształtowania się znanych nam dzisiaj państw europejskich. Czy rzeczywiście jednak możemy mówić o takiej epoce? - pisze Marcin Sałański dla histmag.org. Autor podkreśla, że ilość wypraw łupieżczych wikingów w tamtym czasie rzeczywiście może robić wrażenie i miały one duży wpływ na dzieje Europy. Choć są swoistym fenomenem średniowiecza, to o epoce wikingów można mówić przede wszystkim gdy chodzi o Skandynawię.

- Wyprawy Duńczyków, Szwedów i Norwegów otworzyły przed tymi ludami świat, rzeczywiście wprowadzając je w nową epokę – tłumaczy autor. - Docierając do Anglii, państwa Franków, Bizancjum, Islandii a nawet wybrzeży Ameryki poszerzali swoje horyzonty, rozwijali gospodarczo, militarnie i społecznie, przygotowując się na dołączenie do chrześcijańskiej ekumeny i kultury Zachodu w X/XI w. - dodaje.

Marcin Sałański podkreśla, że niezależnie od tego, czy będziemy mówić o epoce wikingów czy samych wikińskich wyprawach, to z pewnością wikingowie zapisali się na stałe na kartach historii. Dziś myślimy o nich jako owianych „romantyczną aurą dzielnych, niezależnych i skłonnych do przemocy bohaterów i zdobywców mórz”. Taki obraz utrwaliła w nas także kultura popularna, chętnie sięgająca po wikińską epokę. W swoich czasach wojownicy z Północy byli postrzegani jako niosący śmierć poganie i z pewnością budzili strach.

Kiedy epoka wikingów się skończyła?

- Za symboliczny koniec epoki wikingów uważa się 25 września 1066 r., kiedy w bitwie pod Stamford Bridge zginął król Harald III Srogi nazywany ostatnim wikingiem. Pokonał go Harold II Godwinson, którego z kolei już trzy tygodnie później, pod Hastings, zabili łucznicy Wilhelma Zdobywcy – czytamy na wyborcza.pl. Z czasem wikińskie emporia zaczęły znikać ze średniowiecznych map Europy. Podobnie było z Truso, wypartym niejako przez królewski Gdańsk. Tym samym epokę wikingów na dobre zastąpiły czasy wczesnofeudalnych państw.

Cykl Truso: Śladami wikingów Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl powstaje we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, w oparciu o wydane przez nie publikacje naukowe. Cytowane w tym odcinku fragmenty pochodzą z artykułu Jakuba Jagodzińskiego, opublikowanego na Histmag.org. Tekst "Wikingowie i początki ich wypraw w VIII-IX w. – prawda i mity" został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.