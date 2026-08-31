Europejskie Dni Dziedzictwa z Regionalną Pracownią Digitalizacji CSE „Światowid” i partnerami

Wycieczka rowerowa, wykłady o żuławskich zabytkach, digitalizacja. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Regionalna Pracowania Digitalizacji CSE „Światowid” w Elblągu wspólnie z partnerami zaprasza na cykl wydarzeń, podczas których uczestnicy lepiej poznają lokalne zabytki i nowoczesne formy ich dokumentacji.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, w której uczestniczy 48 państw europejskich. Jej koordynatorem w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Co roku we wrześniu w ramach ich obchodów opiekunowie lokalnych zabytków i placówek kulturalnych organizują wydarzenia mające na celu popularyzację zabytków oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa. W tegoroczną edycję w dniach 18-27 września, pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu”, włącza się również Regionalna Pracownia Digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wspólnie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Muzeum Żuławskim i Gminną Biblioteką w Świątkach.

W ramach przygotowanych wydarzeń zaprezentowane zostaną zdigitalizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji CSE „Światowid” w Elblągu dwa unikatowe zabytki Żuław – menonicki dom modlitwy w Jeziorze i przepompownia parowa w Różanach. W czasie zaplanowanych wykładów pasjonaci lokalnego dziedzictwa – Łukasz Kępski oraz Leszek Marcinkowski, opowiedzą o tym co czyni te obiekty tak wyjątkowymi, a specjaliści z Regionalnej Pracowni Digitalizacji zaprezentują jak wyglądała ich digitalizacja i w jaki sposób jej efekty mogą przysłużyć się żuławskim zabytkom w przyszłości. Zaplanowana została także wycieczka rowerowa, w trakcie której będzie można zwiedzić wyjątkową zabytkową przepompownię parową w Różanach.

W obchody Europejskich Dni Dziedzictwa wpisuje się również organizowane w Świątkach piąte spotkanie z cyklu „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!”, które łączy lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi formami jego upamiętania. Regionalna Pracownia Digitalizacji w czasie tego spotkania będzie digitalizować w 3D przyniesione przez mieszkańców Świątek rodzinne skarby, których cyfrowe wersje zostaną udostępnione na www.cyfrowewm.pl W tym samym czasie odbywać się będą również międzypokoleniowe warsztaty z filcowania inspirowane krajobrazem kulturowym Warmii.

19.09.2026 – godz. 10.00, Bulwar Zygmunta Augusta, „Hydrotechniczna wycieczka rowerowa po Żuławach” bez zapisów, planowana trasa wycieczki dostępna również pod poniższym linkiem: https://ridewithgps.com/routes/55669846

22.09.2026 – Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!”

16.30 –międzypokoleniowe warsztaty plastyczne z filcowania dla grup zorganizowanych

16.00 – 18.00 – digitalizacja 3D pamiątek rodzinnych

23.09.2026 – godz. 18.00 Galeria Nobilis, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu

wykład, Łukasz Kępski, Klub Nowodworski, Muzeum Żuławskie, „O wspólnocie mennonickiej w Jeziorze, pomiędzy odmiennością, a asymilacją”

Regionalna Pracownia Digitalizacji -„Cyfrowe spojrzenie na menonicki dom modlitwy w Jeziorze- prezentacja procesu digitalizacji i jej efektów”

25.09.2026 – godz. 18.00 Galeria Nobilis, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu

wykład, Leszek Marcinkowski, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej - „Hydrotechniczny ewenement na Żuławach. Przepompownia parowa w Różanach”

Regionalna Pracownia Digitalizacji -„Cyfrowe spojrzenie na przepompownie parową w Różanach- prezentacja procesu digitalizacji i jej efektów”

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny

Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Klub Nowodworski, Muzeum Żuławskie, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach