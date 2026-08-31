Wschodnia musi poczekać

Sprawa budowy nowego odcinka ulicy Wschodniej, która miała odkorkować rejon ul. Łęczyckiej i Bema, przeciągnie się w czasie. Takie wnioski można wyciągnąć z odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy z elbląskiego ratusza. Po przeprowadzeniu badań natężenia ruchu drogowego w tej części Elbląga, władze miasta planują kolejne zmiany w jego organizacji.

Badania ruchu, m.in. na skrzyżowaniach w rejonie ul. Bema, zostały przeprowadzone wiosną 2026 roku. Miały dać odpowiedź na pytanie, co zmieniło się w natężeniu ruchu w tej części miasta po przebudowie w dwukierunkową ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego i budowie ronda przy ul. Kościuszki. Jakie są wnioski?

- Wykonane pomiary ruchu potwierdziły, że przebudowa i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego znacząco odciążyły część ul. Bema oraz poprawiły bezpieczeństwo i płynność ruchu w rejonie ul. Kościuszki. Niemniej jednak analiza warunków ruchu wykazała, że w godzinach szczytu porannego i popołudniowego występują problemy z przepustowością na wlotach skrzyżowania ul. Bema z ul. Saperów oraz na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej, Grottgera i Rawskiej – informuje Biura Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Jak informują urzędnicy, „na podstawie wielkości i rozkładu rzeczywistego ruchu na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów wykonawca przedstawił propozycję rozwiązań, które przyczynią się do poprawy i optymalizacji warunków ruchu. Obejmują one korektę organizacji ruchu oraz zmianę programów sygnalizacji świetlnej w tym obszarze. Pozwoli to na lepsze skoordynowanie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów ze skrzyżowaniem ul. Bema z ul. Czołgistów, umożliwiając sprawniejsze opuszczanie skrzyżowania przez pojazdy skręcające w lewo z ul. Saperów, a jednocześnie wydłużając czas trwania sygnału zielonego dla pojazdów na wschodnim wlocie ul. Bema”.

- Aktualnie trwają konsultacje robocze z projektantami dotyczące szczegółów zaproponowanych zmian. Po ustaleniu końcowych założeń, mających na celu poprawę warunków ruchu i optymalne sterowanie sygnalizacją, planowane jest w możliwie najkrótszym czasie zaprojektowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu, w tym zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Powyższe rozwiązania stanowią rekomendację wykonawcy pomiarów ruchu, który wskazuje na ich bardzo dużą efektywność przy relatywnie niskim nakładzie finansowym – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Urzędnicy przyznają, że konieczna jest też przebudowa ronda u zbiegu ulic Łęczyckiej, Grottgera i Rawskiej. Ma tu powstać rondo turbinowe z osobnymi pasami na wylotach w poszczególnych kierunkach. Podobne rozwiązanie funkcjonuje na rondzie Teatralna – Robotnicza – Ofiar Sprawy Elbląskiej.

- Na etapie planowania budżetu na 2027 r. rozważane będzie ujęcie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie – informuje Biuro Prezydenta Elbląga. I dodaje: - Po wprowadzeniu tych rozwiązań, których koszt będzie zdecydowanie niższy w porównaniu z bardzo wysokimi kosztami budowy połączenia ul. Wschodniej z ul. Sybiraków, będzie można przeprowadzić ocenę ich wpływu na warunki ruchu. Wyniki tej oceny umożliwią podjęcie dalszych decyzji w sprawie kolejnych inwestycji drogowych – dodają urzędnicy.

Wychodzi więc na to, że sprawa budowy ul. Wschodniej zostaje odłożona na później. Władze miasta na razie skupiają się na budowie traktu pieszo-rowerowego, który ma przebiegać wzdłuż Góry Chrobrego i połączyć Sybiraków z leśniczówką Dębica. Będzie na nim dopuszczony ruch dla pojazdów służb ratunkowych. Zlecona jest już dokumentacja tego traktu, a prace mają być realizowane w 2027 roku.