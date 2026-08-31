Państwowa inwestycja, powiatowy rachunek. Jest petycja do premiera Tuska

Władze powiatu elbląskiego chcą zmian w specustawie o przekopie Mierzei Wiślanej. Zapowiadają złożenie w tej sprawie petycji do premiera Donalda Tuska.

Na przygotowanie przez prawników petycji do prezesa rady ministrów wyraził już zgodę Zarząd Powiatu.

- Petycja do premiera Donalda Tuska o podjęcie stosownych działań prowadzących do nowelizacji ustawy mierzejowej poprzez dopisanie mostu obrotowego w Nowakowie do zarządzenia i obsługi przez Urząd Morski w Gdyni – mówił podczas ostatniej sesji (28 sierpnia) Rady Powiatu Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Ustawa mierzejowa to potoczna nazwa Ustawy z 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jej głównym celem było prawne i proceduralne umożliwienie oraz przyspieszenie realizacji przekopu Mierzei Wiślanej. Dodajmy, że budowa nowego mostu obrotowego w Nowakowie była elementem tej samej inwestycji, a konkretnie jej drugiego etapu. Chociaż most wybudowano na mocy specustawy ze środków budżetu państwa (inwestorem był Urząd Morski w Gdyni), to sama specustawa nie uregulowała precyzyjnie kwestii jego późniejszego utrzymania.

Most leży w ciągu drogi powiatowej, dlatego formalnie koszty bieżącej obsługi, energii, ubezpieczenia i serwisu spadły na powiat elbląski. Władze powiatu nie zgadzają się na to wskazując, że utrzymanie tak skomplikowanego, obiektu kosztuje ponad 500 tysięcy złotych rocznie, co drastycznie obciąża samorządowy budżet.

Most w Nowakowie oddano do użytku w lipcu 2023 roku. Po niemal trzech latach nadal trwa spór o to, kto powinien ponosić koszty utrzymania obiektu. Dodajmy, że most dość często ulega awariom - ostatnio w połowie lipca. Wówczas zepsuł się falownik, przez co nie zadziałał jeden z rygli mostu i konstrukcja się nie otwierała.

O sprawie mostu Nowakowie pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie, m.in. w tym artykule.