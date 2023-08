Falling Down. Muzyczny koniec wakacji z AG Carmen

Fot. materiały prasowe AG Carmen

Falling Down – to kolejny utwór, który przygotowała dla słuchaczy AG Carmen, czyli Agata Wysocka. Pochodząca z Elbląga artystka przygotowuje się do wydania swojego pierwszego albumu, który może ukazać się jeszcze tej jesieni.

Premiera nowego utworu AG Carmen już w środę, 23 sierpnia na popularnych platformach streamingowych. Czym konkretnie jest Falling Down? - Utwór opowiada o romantycznej relacji dwojga ludzi, takiej, w którą cały się zatapiasz i się w niej zatracasz, ale w taki piękny sposób. Nie każdemu się taka w życiu przytrafia, trzeba mieć szczęście, żeby ją przeżyć choć raz - mówi artystka. - To mój najbardziej elektroniczny singiel o tanecznym vibe’ie. Niesie ze sobą energię schyłku lata i tych wszystkich przyprawiających o motyle w brzuchu letnich przeżyć. Coś jak letnia wakacyjna miłość. Dlatego bardzo się cieszę, że ukazuje się właśnie na koniec sierpnia, bo świetnie wpisuje się w klimat kończących się wakacji - zaznacza AG Carmen. Agata Wysocka jest autorką tekstu i muzyki do Falling Down, a od strony producenckiej przy nowym kawałku ponownie wspiera ją Michał Lange. W piątek, 25 sierpnia na YouTube ukaże się teledysk do utworu. - Przygotowaliśmy prosty klip, który jednak ukaże się później niż sama piosenka. Chcemy sprawić, żeby słuchacz najpierw skupił się na tekście i muzyce – zaznacza AG Carmen. Utwór z dołączonym teledyskiem umieścimy 25 sierpnia również na portEl.pl. Co z zapowiadaną od jakiegoś czasu płytą? - Prace nad albumem są na ukończeniu, nie ogłoszę jeszcze konkretnego terminu, ale chcę, żeby płyta ukazała się jesienią – zaznacza Agata Wysocka. Do ukończenia całości potrzeba jeszcze "kilku mniejszych prac", które mimo wszystko "wymagają trochę czasu".

TB