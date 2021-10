Fanatyzm w szkolnej ławce

W środę, 13 października, o godzinie 17:30, zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z dr. Janem Denilukiem wokół głośnej książki Gregora Ziemera pt. „Jak wychować nazistę?”, poświęconej systemowi edukacji w III Rzeszy. Rozmowę poprowadzi Radosław Kubus. Wstęp wolny.

- Napisano już setki tysięcy prac poświęconych historii III Rzeszy. Wielokrotnie zastanawiano się na fenomenem tego, dlaczego Niemcy dali się uwieść nazistowskiej ideologii. Owo uwielbienie dla ideałów reprezentowanych przez ideologów NSDAP, którego nieodłącznym elementem była wizja stworzenia "nowego człowieka", sięgało nawet do tego stopnia, że Niemcy byli gotowi poświęcić swoje własne życie na ołtarzu sprawy narodowej reprezentowanej przez partię i jej propagandystów. Przemodelowanie niemieckiej umysłowości rozpoczęło się jednak na długo przed wybuchem wojny. Kluczem zaś do dokonania tej swoistej inżynierii społecznej było przejęcie kontroli nad niemieckim systemem edukacji. Gregor Ziemer w swoim reportażu zabiera nas w niezwykłą podróż po piekielnych kręgach kolejnych stopni edukacji w systemie szkolnym III Rzeszy. Na najbliższym spotkaniu w ramach cyklu "Wirtualna Regioteka", tym razem odbywającym się na żywo, wspólnie z dr. Janem Danilukiem spróbujemy wniknąć w głąb niemieckiej machiny administracyjnej, żeby wyłuskać tam odpowiedź na pytanie „Jak wychować nazistę?”. Nie obejdzie się oczywiście bez nawiązania do naszego regionu. Z pewnością poruszonych zostanie wiele wątków związanych z m.in. z Elblągiem czy też Gdańskiem - mówi Radosław Kubus w zapowiedzi spotkania.

Jan Daniluk – doktor historii. Pracował m.in. w Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytecie Gdańskim natomiast obecnie w Hevelianum, gdzie pełni funkcję pełnomocnika dyrektora ds. historii i dziedzictwa kulturowego. Pasjonat i badacz historii Gdańska i Sopotu (XIX-XX w.), w szerszej perspektywie zajmuje się historią II wojny światowej oraz Rzeszy Niemieckiej w latach 1933-1945. Autor dziesiątek publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych, w tym: „SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia”, „Miasta skoszarowane. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945”, „Góra Gradowa - krótka historia”, „Dzieje Fortu. Spacerownik”.