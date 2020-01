Ferie, ferie i po feriach

Dzisiaj ostatni dzień ferii w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W tym czasie wydarzyło się wiele, powstały ciekawe maski, zaprojektowano zwierzaki i inne bajkowe stworzenia. To była świetna alternatywa wobec spędzania czasu w domu, przed komputerem.

W zajęciach feryjnych udział wzięły grupy z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dzieci z miasta. Na warsztatach uczestnicy rysowali, malowali i wyklejali swoje ulubione zwierzaki, jak również stworzyli karnawałowe maski. Dzięki zajęciom dzieci poszerzyły swoje umiejętności kreatywnego spojrzenia na to, co tworzą, poprawiły zdolności manualne. Warsztaty pomogły też wypracować im uważność i umiejętność skupienia się na jednym temacie. Czas spędzony w Światowidzie, to twórczo wykorzystany czas, który w przyszłości zaowocuje większą wrażliwością dzieci na świat i sztukę.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom za wspólnie spędzony czas i życzymy powodzenia w drugim semestrze szkolnym. Tych, którzy chcieliby kontynuować i dalej rozwijać pasje plastyczne, zapraszamy do Światowida na zajęcia plastyczne lub ceramiczne. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie, Mamy grupy zarówno dla dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat, jak i dla dorosłych czy seniorów.

Więcej informacji na naszych stronach: http://swiatowid.elblag.pl/pl/kursy-i-sekcje/plastyczne/

lub Kamila Mach; 55 611 20 85, kamila.mach@swiatowid.elblag.pl