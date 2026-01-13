Ferie z Biblioteką Elbląską

Wkrótce rozpoczną się ferie zimowe. Zapraszamy do spędzenia ich z Biblioteką Elbląską. Oto co przygotowaliśmy:

- 19.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty drukarskie dla dzieci

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na warsztaty drukarskie – wyjątkowe zajęcia łączące wiedzę o dawnych technikach druku z praktycznym działaniem. Uczestnicy poznają historię wynalazku druku, zobaczą, jak działały tradycyjne maszyny drukarskie i spróbują własnoręcznie wykonania odbitek na prasach drukarskich. Wiek uczestników 7+ (wymagana obecność opiekunów)

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

- 19.01, godz 11:30 – 13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Zapraszamy dzieci i młodzież – będziemy grać w planszówkowe klasyki oraz wspólnie rozpracowywać nowe planszówkowe tytuły. Wstęp wolny.

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

- 19.01, godz.12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podstawy szydełkowania – warsztaty

Na zajęciach nauczymy się podstawowych splotów szydełkowych. Łańcuszek, półsłupek i słupek – przestaną nam sprawiać trudności, a otworzą dla nas możliwość dziergania różności. Na zajęcia można przynieść własne szydełko – dla początkujących nr 2,5 – 3, a najlepsza wełna do nauki szydełkowania to Yearnart Jeans. Jeśli nie masz swoich materiałów, zapewnimy je w bibliotece.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66

20.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty linorytu dla młodzieży

Zapraszamy młodzież na warsztaty linorytu – jednej z najciekawszych technik grafiki warsztatowej, polegającej na ręcznym wycinaniu wzorów w linoleum i odbijaniu ich na papierze. Podczas spotkania uczestnicy:

– poznają podstawy pracy w technice linorytu,

– zaprojektują i wykonają własną matrycę,

– stworzą unikalne odbitki graficzne.

Punktem wyjścia do twórczych działań będą dawne grafiki z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej, które posłużą jako inspiracja do nauki kompozycji i pracy z detalem. Każdy uczestnik pod okiem prowadzącego stworzy własną, niepowtarzalną pracę graficzną.

Wiek uczestników 13+

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

20.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Lego konstrukcje – warsztaty

Podczas warsztatów dzieci zbudują z klocków karmniki dla ptaków własnego pomysłu. Zajęcia oparte o książkę „Sekretne życie ptaków” M. Butterfield

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

20.01, godz. 12:00 – 13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Z serca dla babci i dziadka”

Warsztaty plastyczne podczas których przygotujemy własnoręcznie prosto z serca płynące upominki dla babci i dziadka z okazji ich święta.

Wiek uczestników 6-12 lat

Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90

21.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty gel printingu dla młodzieży

Zapraszamy młodzież na warsztaty gel printingu – techniki druku artystycznego, w której obrazy powstają poprzez odbijanie farby z elastycznej matrycy na papierze. Podczas zajęć uczestnicy:

– poznają zasady pracy w technice gel printingu,

– eksperymentują z kolorami, fakturami i szablonami,

– wykonają własne, unikalne odbitki artystyczne.

Warsztaty pozwalają rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności manualne, a uczestnicy wyjdą z zajęć z własnymi, niepowtarzalnymi pracami.Wiek uczestników 13+

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

21.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszoweWstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

21.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podstawy haftu – warsztaty

Jeśli nie wiesz czym jest tamborek, mulina i ścieg – to fantastyczne, zapraszam wszystkich, którzy nie mieli nigdy igły w ręku, na zajęcia z absolutnych podstaw haftu. Krok po kroku nauczę cię Twoich pierwszych w życiu ściegów. Materiały zapewnia biblioteka.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66

22.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty introligatorskie dla młodzieży

Zapraszamy młodzież na warsztaty introligatorskie, podczas których każdy uczestnik samodzielnie wykona album w formacie mini, idealny na zdjęcia, bilety, liściki i inne ważne drobiazgi – praktyczną pamiątkę lub wyjątkowy prezent dla bliskich. Warsztaty rozwijają manualne umiejętności, cierpliwość i kreatywność oraz wprowadzają w świat tradycyjnego rzemiosła książkowego.

Wiek uczestników 13+

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

22.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Od plamy do obrazka – warsztaty literacko-plastyczne

Czy z plamy może powstać dzieło sztuki? Oczywiście! Zapraszamy na warsztaty literacko-plastyczne inspirowane książką „A to” P. H. Reynoldsa. Sprawdzimy, jak wyobraźnia pozwala dostrzec niezwykłe kształty, tam gdzie nikt inny ich nie widzi.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

22.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja zima: „Zimowe granie na dywanie i ekranie”

Gry planszowe, interaktywne, strefa gier komputerowych, łamigłówki, odstresowujące kolorowanki.

Wiek uczestników 6-12 lat

Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90

23.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Bajarka opowiada – „Czerwony Kapturek wciąż idzie”

Podczas zajęć dzieci poznają świat baśni, zaczynając od rozmowy o tym, czym są baśnie. Edukatorka opowie historię Czerwonego Kapturka w formie teatru kamishibai, a uczestnicy zobaczą także inne wydania tej samej baśni – książki dotykowe, pop-up i egzemplarze z kolekcji prowadzącej. Dzieci pobawią się książką Czerwony Kapturek: Ty decydujesz, zmieniając zakończenie opowieści, poznają wersję baśni w formie piktogramów, a następnie stworzą własne scenki wycinankowe – klasyczne lub wymyślone. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

23.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Wstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

23.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Zaginiony artefakt – warsztaty

Uczestnicy warsztatu będą rozwiązywać zagadkę detektywistyczną. Za pomocą storytellingu (opowiadania historii), rysowania oraz przy użyciu paneli świetlnych powstaną scenariusze wymyślonych historii. Książka „Mapy : obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” Aleksandry i Daniela Mizielińskich.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66

24.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Wypukłe opowieści – warsztaty

W czasie trwania spotkania, dzieci zapoznają się z „Czarną książką kolorów” M. Cottin, a następnie stworzą swoją własną opowieść “malowaną” wypukłą fakturą.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

26.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – W magicznym świecie ilustracji – poznajemy świat kropek Yayoi Kusamy

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się o potędze ilustracji i poznają postać Yayoi Kusamy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek współczesnych. Dzieci wysłuchają książki z serii Mali wielcy o Yayoi Kusamie, a później przejdziemy do działań twórczych inspirowanych charakterystycznym stylem artystki. Będzie bardzo kolorowo, kreatywnie i swobodnie. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

26.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Wstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

26.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Wyobraźnia nie ma granic – warsztaty

Podczas zajęć poznamy historię chłopca z książki pt. „Harold i fioletowa kredka” oraz przy wykorzystaniu kartki papieru i mazaków przeniesiemy nasze pomysły do aplikacji i stworzymy własną grę na smartfona.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

27.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Na morza dnie – warsztaty

Zajęcia z książką „Balticarium” Natalii Uryniuk, podczas których uczestnicy dowiedzą się o ciekawostkach, które skrywa Morze Bałtyckie oraz wykonają niezwykłe prace plastyczne – stworzą swój własny, kolorowy podwodny świat.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66

27.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Zimowe granie na dywanie i ekranie”

Gry planszowe, interaktywne, strefa gier komputerowych, łamigłówki, odstresowujące kolorowanki.

Wiek uczestników 6-12 lat

Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90

28.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Wstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

28.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Magia wzorów na tkaninie – warsztaty

Haftowanie wybranego przez siebie wzoru z książki pt. „Nowoczesny haft dla absolutnie początkujących” Jeśli masz własny tamborek lub małą ramkę do zdjęć możesz przynieść je ze sobą.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

29.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podróże z Lego – warsztaty

Zapraszamy na zajęcia inspirowane książką “Wielkie podróże : przygody śmiałków od Marca Polo do wyprawy na Księżyc” D. Pattersona. Podczas warsztatów zbudujemy odległe, baśniowe krainy.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66

29.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Ptasia stołówka”

Warsztaty plastyczne, podczas których wykonamy karmniki dla ptaków wykorzystując zużyte kartony po mleku lub soku, zgodnie z zasadą zero waste. Prosimy zabrać karton po mleku lub soku (w kształcie domku, z daszkiem).

Wiek uczestników 6-12 lat

Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90

30.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Bajarka opowiada – „Królowa Śniegu”

Podczas zajęć dzieci przeniosą się do magicznego, zimowego świata baśni. Edukatorka opowie historię Królowej Śniegu przy użyciu książki pop-up, której przestrzenne ilustracje ożywią opowieść. Dzieci stworzą własne „śnieżne sceny” używając papieru, waty, brokatu i wycinanek, przedstawiając zarówno elementy baśni, jak i własne wymyślone postaci i krajobrazy. Na zakończenie uczestnicy wspólnie ułożą na dużym brystolu mapę Krainy Śniegu, łącząc wszystkie swoje prace w jedną zimową opowieść. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)

Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32

30.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Wstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

30.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Miękki przyjaciel – warsztaty

Warsztaty krawieckie na których powstaną wcześniej zaprojektowane przez uczestników przytulanki ze skrawków materiałów. Inspiracją do zajęć jest książka „Przytulanki szmacianki. 50 projektów zabawek z resztek”.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23

31.01, godz. 11:00-15:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe

Wstęp wolny

Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96

31.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podróż do wnętrza Ziemi. Skały i minerały – warsztaty

Podczas zajęć uczestnicy wyruszą w podróż do świata skał, minerałów i skamieniałości. Sprawdzą jak wyglądają, pachną a nawet smakują skały.

Wiek uczestników 7+

Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66