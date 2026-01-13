Ferie z Biblioteką Elbląską
Wkrótce rozpoczną się ferie zimowe. Zapraszamy do spędzenia ich z Biblioteką Elbląską. Oto co przygotowaliśmy:
- 19.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty drukarskie dla dzieci
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na warsztaty drukarskie – wyjątkowe zajęcia łączące wiedzę o dawnych technikach druku z praktycznym działaniem. Uczestnicy poznają historię wynalazku druku, zobaczą, jak działały tradycyjne maszyny drukarskie i spróbują własnoręcznie wykonania odbitek na prasach drukarskich. Wiek uczestników 7+ (wymagana obecność opiekunów)
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
- 19.01, godz 11:30 – 13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Zapraszamy dzieci i młodzież – będziemy grać w planszówkowe klasyki oraz wspólnie rozpracowywać nowe planszówkowe tytuły. Wstęp wolny.
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
- 19.01, godz.12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podstawy szydełkowania – warsztaty
Na zajęciach nauczymy się podstawowych splotów szydełkowych. Łańcuszek, półsłupek i słupek – przestaną nam sprawiać trudności, a otworzą dla nas możliwość dziergania różności. Na zajęcia można przynieść własne szydełko – dla początkujących nr 2,5 – 3, a najlepsza wełna do nauki szydełkowania to Yearnart Jeans. Jeśli nie masz swoich materiałów, zapewnimy je w bibliotece.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66
20.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty linorytu dla młodzieży
Zapraszamy młodzież na warsztaty linorytu – jednej z najciekawszych technik grafiki warsztatowej, polegającej na ręcznym wycinaniu wzorów w linoleum i odbijaniu ich na papierze. Podczas spotkania uczestnicy:
– poznają podstawy pracy w technice linorytu,
– zaprojektują i wykonają własną matrycę,
– stworzą unikalne odbitki graficzne.
Punktem wyjścia do twórczych działań będą dawne grafiki z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej, które posłużą jako inspiracja do nauki kompozycji i pracy z detalem. Każdy uczestnik pod okiem prowadzącego stworzy własną, niepowtarzalną pracę graficzną.
Wiek uczestników 13+
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
20.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Lego konstrukcje – warsztaty
Podczas warsztatów dzieci zbudują z klocków karmniki dla ptaków własnego pomysłu. Zajęcia oparte o książkę „Sekretne życie ptaków” M. Butterfield
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
20.01, godz. 12:00 – 13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Z serca dla babci i dziadka”
Warsztaty plastyczne podczas których przygotujemy własnoręcznie prosto z serca płynące upominki dla babci i dziadka z okazji ich święta.
Wiek uczestników 6-12 lat
Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90
21.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty gel printingu dla młodzieży
Zapraszamy młodzież na warsztaty gel printingu – techniki druku artystycznego, w której obrazy powstają poprzez odbijanie farby z elastycznej matrycy na papierze. Podczas zajęć uczestnicy:
– poznają zasady pracy w technice gel printingu,
– eksperymentują z kolorami, fakturami i szablonami,
– wykonają własne, unikalne odbitki artystyczne.
Warsztaty pozwalają rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności manualne, a uczestnicy wyjdą z zajęć z własnymi, niepowtarzalnymi pracami.Wiek uczestników 13+
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
21.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszoweWstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
21.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podstawy haftu – warsztaty
Jeśli nie wiesz czym jest tamborek, mulina i ścieg – to fantastyczne, zapraszam wszystkich, którzy nie mieli nigdy igły w ręku, na zajęcia z absolutnych podstaw haftu. Krok po kroku nauczę cię Twoich pierwszych w życiu ściegów. Materiały zapewnia biblioteka.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66
22.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Warsztaty introligatorskie dla młodzieży
Zapraszamy młodzież na warsztaty introligatorskie, podczas których każdy uczestnik samodzielnie wykona album w formacie mini, idealny na zdjęcia, bilety, liściki i inne ważne drobiazgi – praktyczną pamiątkę lub wyjątkowy prezent dla bliskich. Warsztaty rozwijają manualne umiejętności, cierpliwość i kreatywność oraz wprowadzają w świat tradycyjnego rzemiosła książkowego.
Wiek uczestników 13+
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
22.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Od plamy do obrazka – warsztaty literacko-plastyczne
Czy z plamy może powstać dzieło sztuki? Oczywiście! Zapraszamy na warsztaty literacko-plastyczne inspirowane książką „A to” P. H. Reynoldsa. Sprawdzimy, jak wyobraźnia pozwala dostrzec niezwykłe kształty, tam gdzie nikt inny ich nie widzi.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
22.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja zima: „Zimowe granie na dywanie i ekranie”
Gry planszowe, interaktywne, strefa gier komputerowych, łamigłówki, odstresowujące kolorowanki.
Wiek uczestników 6-12 lat
Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90
23.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Bajarka opowiada – „Czerwony Kapturek wciąż idzie”
Podczas zajęć dzieci poznają świat baśni, zaczynając od rozmowy o tym, czym są baśnie. Edukatorka opowie historię Czerwonego Kapturka w formie teatru kamishibai, a uczestnicy zobaczą także inne wydania tej samej baśni – książki dotykowe, pop-up i egzemplarze z kolekcji prowadzącej. Dzieci pobawią się książką Czerwony Kapturek: Ty decydujesz, zmieniając zakończenie opowieści, poznają wersję baśni w formie piktogramów, a następnie stworzą własne scenki wycinankowe – klasyczne lub wymyślone. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
23.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Wstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
23.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Zaginiony artefakt – warsztaty
Uczestnicy warsztatu będą rozwiązywać zagadkę detektywistyczną. Za pomocą storytellingu (opowiadania historii), rysowania oraz przy użyciu paneli świetlnych powstaną scenariusze wymyślonych historii. Książka „Mapy : obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66
24.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Wypukłe opowieści – warsztaty
W czasie trwania spotkania, dzieci zapoznają się z „Czarną książką kolorów” M. Cottin, a następnie stworzą swoją własną opowieść “malowaną” wypukłą fakturą.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
26.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – W magicznym świecie ilustracji – poznajemy świat kropek Yayoi Kusamy
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się o potędze ilustracji i poznają postać Yayoi Kusamy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek współczesnych. Dzieci wysłuchają książki z serii Mali wielcy o Yayoi Kusamie, a później przejdziemy do działań twórczych inspirowanych charakterystycznym stylem artystki. Będzie bardzo kolorowo, kreatywnie i swobodnie. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
26.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Wstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
26.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Wyobraźnia nie ma granic – warsztaty
Podczas zajęć poznamy historię chłopca z książki pt. „Harold i fioletowa kredka” oraz przy wykorzystaniu kartki papieru i mazaków przeniesiemy nasze pomysły do aplikacji i stworzymy własną grę na smartfona.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
27.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Na morza dnie – warsztaty
Zajęcia z książką „Balticarium” Natalii Uryniuk, podczas których uczestnicy dowiedzą się o ciekawostkach, które skrywa Morze Bałtyckie oraz wykonają niezwykłe prace plastyczne – stworzą swój własny, kolorowy podwodny świat.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66
27.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Zimowe granie na dywanie i ekranie”
Gry planszowe, interaktywne, strefa gier komputerowych, łamigłówki, odstresowujące kolorowanki.
Wiek uczestników 6-12 lat
Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90
28.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Wstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
28.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Magia wzorów na tkaninie – warsztaty
Haftowanie wybranego przez siebie wzoru z książki pt. „Nowoczesny haft dla absolutnie początkujących” Jeśli masz własny tamborek lub małą ramkę do zdjęć możesz przynieść je ze sobą.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
29.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podróże z Lego – warsztaty
Zapraszamy na zajęcia inspirowane książką “Wielkie podróże : przygody śmiałków od Marca Polo do wyprawy na Księżyc” D. Pattersona. Podczas warsztatów zbudujemy odległe, baśniowe krainy.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66
29.01, godz. 12:00-13:30 – Lokomotywa (ul. Ogólna 59/1) – Stacja Zima: „Ptasia stołówka”
Warsztaty plastyczne, podczas których wykonamy karmniki dla ptaków wykorzystując zużyte kartony po mleku lub soku, zgodnie z zasadą zero waste. Prosimy zabrać karton po mleku lub soku (w kształcie domku, z daszkiem).
Wiek uczestników 6-12 lat
Obowiązują zapisy: lokomotywa@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 90
30.01, godz. 11:00 – Elkamera (ul. św. Ducha 3-7) – Bajarka opowiada – „Królowa Śniegu”
Podczas zajęć dzieci przeniosą się do magicznego, zimowego świata baśni. Edukatorka opowie historię Królowej Śniegu przy użyciu książki pop-up, której przestrzenne ilustracje ożywią opowieść. Dzieci stworzą własne „śnieżne sceny” używając papieru, waty, brokatu i wycinanek, przedstawiając zarówno elementy baśni, jak i własne wymyślone postaci i krajobrazy. Na zakończenie uczestnicy wspólnie ułożą na dużym brystolu mapę Krainy Śniegu, łącząc wszystkie swoje prace w jedną zimową opowieść. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wiek uczestników 6+ (wymagana obecność opiekunów)
Obowiązują zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 25 60 32
30.01, godz. 11:30-13:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Wstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
30.01, godz. 12:00 – Bulaj (ul. Zamkowa 1) – Miękki przyjaciel – warsztaty
Warsztaty krawieckie na których powstaną wcześniej zaprojektowane przez uczestników przytulanki ze skrawków materiałów. Inspiracją do zajęć jest książka „Przytulanki szmacianki. 50 projektów zabawek z resztek”.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 23
31.01, godz. 11:00-15:00 – Kostka (ul. J. Wybickiego 20) – Gry planszowe
Wstęp wolny
Więcej informacji: kostka@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 625 60 95/96
31.01, godz. 12:00 – Cyberiada (ul. Hetmańska 16-22) – Podróż do wnętrza Ziemi. Skały i minerały – warsztaty
Podczas zajęć uczestnicy wyruszą w podróż do świata skał, minerałów i skamieniałości. Sprawdzą jak wyglądają, pachną a nawet smakują skały.
Wiek uczestników 7+
Obowiązują zapisy: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl, tel. 55 611 00 66