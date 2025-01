Ferie ze Światowidem

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dzieci w wieku od 6 do 16 lat na kreatywne zajęcia podczas ferii zimowych. Poniżej prezentujemy niezwykle atrakcyjne warsztaty, które zapewnią Twojemu dziecku aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu.

„Detektywi Sztuki w Świecie Zaginionych Historii”

To propozycja dla dzieci w wieku 6–12 lat. Niezwykłe warsztaty, które łączą pasję do sztuki z detektywistyczną przygodą. Warsztaty odbędą się w pierwszym tygodniu ferii, od 27 do 31 stycznia. Podczas warsztatów młodzi artyści wcielą się w rolę detektywów sztuki, odkrywając sekrety różnych technik plastycznych i tworząc własne zaginione historie. W programie m.in.: tworzenie abstrakcyjnych rzeźb, projektowanie własnego dziennika zaginionych historii oraz poszukiwanie tajemniczych dzieł sztuki.

Zapisy i informacje:

Telefon: +48 55 611 20 85

E-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl

„Lodowe Opowieści – Bajki Zimowej Nocy”

To nasza druga propozycja na pierwszy tydzień ferii, dedykowana dzieciom w wieku 6–11 lat. W dniach 27–31 stycznia uczestnicy zajęć będą mieli okazję zanurzyć się w świat bajek i baśni, w których ożywają historie o bałwankach, lodowych wróżkach, mroźnych przygodach i zimowych krajobrazach. To nie tylko twórcza zabawa, ale także możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę!

W trakcie warsztatów uczestnicy będą tworzyć ilustracje do zimowych opowieści, budować bajkową scenografię, malować zimowe pejzaże oraz tworzyć obrazki na szkle i kolaże 3D.

Zapisy i informacje:

Telefon: +48 55 611 20 85

E-mail: yana.urbaniak@swiatowid.elblag.pl

„Ptasie rozmowy”

To propozycja warsztatów plastycznych na drugi tydzień ferii dla dzieci w wieku 6–12 lat. Od 3 do 9 lutego uczestnicy będą mieli okazję rozbudzić swoją pasję do twórczego działania na niezwykle barwnych zajęciach. To wyjątkowa okazja, aby rozwinąć umiejętności artystyczne, poznać różnorodne techniki plastyczne i stworzyć niezapomniane prace inspirowane fascynującym światem ptaków. W trakcie warsztatów uczestnicy będą tworzyć wyjątkowe prace plastyczne inspirowane różnorodnymi ptakami — od puszystych puchaczy, przez szybujące sokoły, po malutkie wróbelki.

Zapisy i informacje:

Telefon: +48 55 611 20 85

E-mail: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl

„Kreatywny Design”

Zapraszamy wszystkie młode dusze artystyczne w wieku 12–16 lat do wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach kreatywnych, które odbędą się w drugim tygodniu ferii zimowych, od 3 do 7 lutego. To doskonała okazja, by połączyć zimowe inspiracje z fascynującym światem designu i rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu wyjątkowych projektów, które można nosić, podziwiać lub wykorzystać w codziennym życiu!

Warsztaty „Kreatywny Design” to pięć wyjątkowych aktywności, które wprowadzą uczestników w świat projektowania i rękodzieła. Dzieci będą projektować zimowe wzory na koszulkach, tworzyć nastrojowe lampiony, zimowe łapacze snów, malować świece oraz personalizować drewniane skrzyneczki techniką decoupage.

Zapisy i informacje:

E-mail: yana.urbaniak@swiatowid.elblag.pl

Telefon: +48 55 611 20 85

Nie czekaj, wybierz ofertę i zapisz swoje dziecko już teraz! Niech te ferie będą twórcze i rozwijają pasję Twojego dziecka w kreatywnej atmosferze! My zapewniamy materiały, doświadczoną kadrę i świetną zabawę połączoną z nieszablonowym tworzeniem. Koszt każdej propozycji warsztatów wynosi 200 zł.