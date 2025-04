Zawody przyszłości odchodzą do przeszłości

Praca w dobie AI

Przed konferencją „Transformacja zawodowa: jakie wyzwania niesie cyfryzacja i automatyzacja dla edukacji i rynku pracy – od ginących zawodów po profesje przyszłości", porozmawialiśmy z prelegentami i osobami zaangażowanymi w organizację wydarzenia. Tak o dzisiejszym wydarzeniu mówi dr Krzysztof Grablewski z Akademii Nauk Stosowanych, którego tematyką badań naukowych jest m. in. rynek pracy, kompetencje społeczne czy procesy aktywizacji społeczno-zawodowej.

- Spotykamy się, by stworzyć pewną platformę do wymiany myśli, refleksji, spostrzeżeń na temat procesów, które zachodzą na rynku pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno—gospodarczego, demografii i tego, co niesie przyszłość, a więc sztucznej inteligencji i automatyzacji. Te tematy to wyzwania dla nas wszystkich, stąd chcemy je poruszyć.

Krzysztof Grablewski podkreśla, że rynek pracy mocno się zmienia. Czy niektóre zawody całkiem znikną i zastąpi je sztuczna inteligencja?

Kiedyś ludzie całe swoje życie często przepracowywali w jednym zakładzie pracy. Dziś to już trudne do wyobrażenia.

Krzysztof Grablewski jest badaczem bezpośrednio związanym z Elblągiem. Jakie perspektywy widzi dla lokalnego rynku pracy?

Jak na swoje zawodowe perspektywy patrzą dziś młodzi ludzie, także studenci Akademii Nauk Stosowanych?

- Jest różnie, zależy od jednostki. Sam stawiam nacisk nie na to, jakiego zawodu się nauczą, tylko jakie kompetencje i umiejętności będą posiadali i czy będą na tyle elastycznie patrzeć na swoją karierę zawodową, by móc się przekwalifikować w każdym momencie? - podkreśla nasz rozmówca.

Pracownik ANS podkreśla, że dzisiejsza konferencja gromadzi przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, instytutów badawczych, Ochotniczego Hufca Pracy itd.

Jak stolarz, to nowoczesny

Porozmawialiśmy także z dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu, Iwoną Klim:

- Ta konferencja ma pobudzić dialog dotyczący transformacji zawodowej. Jesteśmy wszyscy świadkami zmian, które następują dość szybko, zarówno edukacja jak i rynek pracy muszą się do tych zmian dostosować i poszukać odpowiednich strategii rozwoju. Jako ochotnicze hufce wspieramy przede wszystkim młodych ludzi, to jest naszym naczelnym zadaniem, żeby ich przygotować do tych zmiennych, nowoczesnych środowisk pracy i to już się dzieje. Transformacja zawodowa jest tematem globalnym i pilnym – mówi dyrektor. Stąd potrzeba inicjowania „dialogu instytucjonalnego”. – Wszystkie działania związane z rynkiem pracy powinny odbywać się na różnych poziomach, od edukacji, po sektor prywatny i instytucje rynku pracy. Wtedy ma to sens i szanse powodzenia, postępu gospodarczego i technologicznego – podkreśla.