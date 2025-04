Nareszcie weekend: warsztaty i Jarmark Wielkanocny

Piątek – weekendu początek. A co robić w weekend? To przedstawia niezawodna Kasia.

11 kwietnia

Rusza Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku do wyboru jest pięć tras: wszystkie zaczynają się w parafii pw. błogosławionego brata Alberta przy ul. Częstochowskiej. Uczestnicy mają do pokonania około 40 km trasy, aby duchowo przygotować się do świąt Wielkanocy. Start o godzinie 20.

12 kwietnia

O godzinie 16 otwiera się jedno z najnowocześniejszych studiów fitness w Elblągu! Old Town Fitness. W dniu otwarcia porozmawiacie z trenerami, sprawdzicie z jakich technologii i nowoczesnych sprzętów będziecie mogli korzystać, a także możecie zapisać się na pierwszy trening w cenie 59 zł wybierając spośród: treningu Ems, treningu personalnego lub treningu w parach i małych grupach. Siłownia mieści się przy ul. Rzeźnickiej 4-6B.

W Światowidzie odbędą się kolejne warsztaty artystyczne. Tym razem tematem będą wieńce. Podczas warsztatów z pomocą doświadczonych instruktorów każdy uczestnik będzie miał możliwość stworzenia własnego, pięknego wielkanocnego wieńca. Początek o godzinie 9 lub 11:30. Koszt: 55 zł.

W samo południe (godz. 12) w Bibliotece Elbląskiej rozpoczną się warsztaty literackie organizowane przez Alternatywny Elbląski Klub Literacki. Chętni proszeni o przyniesienie własnego wiersza lub krótkiego fragmentu tekstu prozatorskiego w co najmniej 3-4 egzemplarzach, co znacznie ułatwia pracę warsztatową. Wstęp wolny.

Leśnicy zapraszają na wspólne sadzenie drzew. Wydarzenie odbędzie się w leśnictwie Górki, ok. 1,5 km od drogi asfaltowej łączącej wieś Łęcze i Pagórki. Początek o godzinie 10.

13 kwietnia

Centrum Handlowe Ogrody zaprasza na warsztaty z malowania pisanek. Wielkanocne szaleństwa w centrum handlowym odbędą się w sobotę – wówczas będzie można otrzymać babkę wielkanocną w zamian za zakupy. A w niedzielę ww. warsztaty.

Niemal przez cały dzień w CSE Światowid trwać będzie Jarmark Wielkanocny "Pogrzeb Żuru i Śledzia". W ofercie znajdą się rękodzieła, ozdoby świąteczne, zabawki, biżuteria, makramy, a także dekoracje i dodatki do domu. Wśród wystawców pojawią się także artyści, którzy zaprezentują swoje prace – od malarstwa i ceramiki po rzeźby. Start o godzinie 10.

W katedrze pw. św. Mikołaja wystąpią Janusz Borowski, Gabriela Borowska, Dominika Borowska, Zuzanna Borowska. Artyści zaśpiewają pieśni wielkopostne. Początek koncertu o godzinie 19. Wstęp wolny.