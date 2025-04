Dodatkowe pieniądze z Unii także dla Elbląga?

W Unii Europejskiej trwają dyskusje dotyczące polityki spójności od 2027 roku. Propozycje władz Polski zostały przedstawione w „Stanowisku Rządu RP w sprawie roli spójności w UE i przyszłości polityki spójności po 2027 roku”.

„Główny przekaz wskazany w stanowisku koncentruje się na wzmocnieniu celu, jakim jest osiąganie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej UE, która stanowi spoiwo demokracji, jest motorem integracji europejskiej i podstawą właściwego funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego oraz warunkiem realizacji wartości europejskich w sferze społecznej. Przyczynia się ona do wzrostu konkurencyjności, innowacji i produktywności oraz budowy odporności UE na zewnętrzne szoki i zagrożenia oraz wzmacnia bezpieczeństwo, w szczególności gospodarcze” - możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednym z elementów polityki spójności po 2027 r. ma być specjalny instrument przeznaczony dla regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. W przypadku Polski chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Jego założenia przedstawił europoseł Jacek Protas (KO) na dzisiejszej (25 kwietnia) konferencji prasowej.

- Udało nam się przekonać parlamentarzystów oraz komisarza ds. rozwoju regionalnego do tego, że taki mechanizm jest niezbędny. Nasze regiony graniczące z państwami frontowymi tracą gospodarczo, mają problemy z migracją, pogarszającą się sytuacją przedsiębiorców, wzrostem bezrobocia. Są też bezpośrednio narażone na ewentualny konflikt zbrojny – mówił Jacek Protas. - Dziś otwarcie mówi się, że po 2027 r. taki mechanizm będzie musiał powstać.

Na razie nie wiadomo, jaka miałaby być wysokość środków przeznaczonych na ww. instrument. Decyzje w tej sprawie najprawdopodobniej zapadną jesienią tego roku.

Na co pieniądze z tego instrumentu mogłyby być przeznaczone w Elblągu?

- Jeżeli byłyby odstępstwa od dzisiejszych zasad, to widziałbym np. realizację poszerzenia al. Grunwaldzkiej. Pomyślałbym o rozbudowie usług okołoportowych. Pomysłów jest dużo, nie chciałbym o nich mówić, żeby mnie później nikt z nich nie rozliczał – dodał Michał Missan, prezydent Elbląga - Bardzo poważnie myślę o utwardzonym pasie dla naszego lotniska. Stutysięczne miasto ma swoje potrzeby. Jest co robić. Na razie skupiam się na tym, co obiecałem.