Ferie zimowe dla najmłodszych w Światowidzie

„Zwierzaki feriaki” – pod takim hasłem dzieci będą mogły spędzić ferie zimowe na zajęciach organizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na uczestników czeka przygoda z warsztatami z zakresu ekoplastyki i rękodzieła.

Zajęcia adresowane są do dzieci, które lubią wyzwania i odkryły już swój artystyczny potencjał oraz do tych, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę ze sztuką. Co ciekawe, dzieci swoje prace będą przygotowywały z produktów wtórnych, którym dadzą „nowe życie”, tworząc zabawki zwierzątka, maski karnawałowe, a także domki dla swoich pupili.

Zapisy na ferie zimowe „Zwierzaki feriaki” już ruszyły. Dzieci mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach od 27 do 31 stycznia, ponieważ każdego dnia będą wykonywane inne prace. Organizatorzy zachęcają jednak do wzięcia udziału w całych warsztatach, ponieważ jest to kreatywnie wykorzystany czas Twojego dziecka.

Pięciodniowe warsztaty realizowane będą w terminie 27 - 31 stycznia 2020 r., w godzinach od 9.00 do 11.00, w salach plastycznych CSE „Światowid”. Liczba miejsce jest ograniczona – do 15 osób w grupie każdego dnia. Koszt zajęć za jeden dzień wynosi 10 zł. W cenę wliczone są potrzebne materiały plastyczne. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Warsza. Informacje i zapisy: Kamila Mach, tel. 55 611 20 85, email: kamila.mach@swiatowid.elblag.pl