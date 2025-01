Ferie zimowe w Muzeum. Czas pełen historii, zabawy i kreatywności!

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza dzieci wraz z opiekunem oraz grupy na ferie zimowe, które odbędą się w dniach 28 stycznia - 7 lutego.

Przygotowaliśmy różnorodne zajęcia, które łączą edukacje z zabawą i twórczością. To wyjątkowa okazja, aby w przyjaznej atmosferze odkrywać historię, poznawać dawne tradycje czy rozwijać swoje pasje artystyczne.

Harmonogram zajęć:

I tydzień ferii: (godz.10.00-13.00)

28.01.2025 – Hnefatafl – poznajmy ulubioną grę wikingów

29.01.2025 – Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

30.01.2025 – W krainie elbląskich legend

31.01.2025 – Jak brzmi burczybas

II tydzień ferii: (godz.10.00-13.00)

04.02.2025 – Hnefatafl – poznajmy ulubioną grę wikingów

05.02.2025 – Warsztaty historyczne „Poznaj historię swojego miasta – karnawał 120 lat temu”

06.02.2025 – W krainie elbląskich legend

07.02.2025 - Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

Opis warsztatów:

Hnefatafl - strategiczna gra wikingów

Poznamy ulubioną grę wikingów, która nie była tylko grą, ale także formą treningu strategicznego, rozwijającą zdolność przewidywania ruchów przeciwnika.

Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

Jest to inspirujące spotkanie z rzemiosłem artystycznym, podczas których uczestnicy poznają podstawy pracy z gliną. W trakcie zajęć stworzymy własne formy. To idealna okazja, by rozwijać kreatywność, wyciszyć się i doświadczyć przemiany surowego materiału w Twoje własne dzieło.

W krainie elbląskich legend.

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym, czym jest legenda i jakie legendy uczestnicy znają. Przypomnimy legendę o Piekarczyku i spróbujemy ustalić czy taka historia w ogóle mogła się zdarzyć. Poznamy historię istnienia bramy targowej i średniowiecznych fortyfikacji, a także prześledzimy przebieg ataku Krzyżaków na Elbląg w 1521 roku. Ustalimy też, gdzie obecnie znajdują się figury Piekarczyków i naniesiemy je na plan Starego Miasta. Poznamy też inne legendy związane z Elblągiem.

Jak brzmi burczybas? – instrumenty ludowe na Żuławach.

Porozmawiamy o tym skąd wzięła się muzyka i jakie były pierwsze instrumenty. Uczestnicy dowiedzą się, których instrumentów używali ludowi grajkowie i na jakie grupy można te instrumenty podzielić. Posłuchamy brzmienia poszczególnych instrumentów i poznamy sposób ich wykonania. Na końcu uczestnicy warsztatów własnoręcznie stworzą miniaturowe burczybasy i spróbują na nich zagrać.

Warsztaty historyczne „Poznaj historię swojego miasta – karnawał 120 lat temu”

Warsztaty to podróż w czasie, która przeniesie uczestników w klimat karnawałowych zabaw sprzed ponad wieku. W trakcie spotkania poznasz dawne zwyczaje związane z karnawałem. To niepowtarzalna okazja, aby ożywić historię i poczuć ducha dawnego świętowania.

Wszystkie aktywności będą odbywać się w godzinach 10:00 - 13:00, koszt zajęć to 20 zł.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia pod numerem telefonu: 55 232 72 73 wew. 24 oraz zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronie internetowej https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.