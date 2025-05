Festiwalowy koncert organowy

To będzie już czwarty koncert tegorocznego Elbląskiego Festiwalu Organowego, który wyjątkowo rozpocznie się o godz. 15.30. Gośćmi będą Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Krzysztof Urbaniak.

Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego to pierwszy uczelniany chór działający w Gdyni. Powstał jesienią 2001 roku i zrzesza studentów, absolwentów, pracowników i osoby spoza uczelni. Dyrygentem chóru od początku istnienia zespołu jest Karol Hilla, wykładowca łódzkiej Akademii Muzycznej. Chór jest laureatem wielu konkursów chóralnych, m.in.: I Nagroda oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta– Pomorski Festiwal Pieśni Pasyjnej - Szemud, I Nagroda - Międzynarodowy Konkurs chóralny w Eisiskas - Litwa, II Nagroda - Międzynarodowy Festiwal Chóralny i Konkurs „Canco Mediterrania” - Barcelona (w kategoriach muzyka sakralna i muzyka ludowa), Srebrny Dyplom w Konkursie Chóralnym „Musica in Urbe” (Bydgoszcz), Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Liviu Borlana w Baia Mare Rumunia.

W repertuarze chóru znajdują się utwory reprezentujące różne epoki: od średniowiecza po współczesność, od małych form a cappella po wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Swoimi występami chór regularnie uświetnia wydarzenia kulturalne, konferencje naukowe, uroczystości kościelne i akademickie. Zespół z powodzeniem śpiewa w największych salach i najbardziej prestiżowych miejscach w Polsce (m.in. Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion Śląski w Chorzowie, sala koncertowa NOSPR-u) jak i za granicą, m.in.: Katedra Santiago de Compostela, Katedra w Barcelonie, Columbia University w Nowym Yorku. Występował podczas koncertów z udziałem wybitnych śpiewaków: Piotr Kusiewicz, Jadwiga Rappe; wielokrotnie u boku Andrei Bocellego a także ze znanymi gwiazdami polskiej sceny muzyki rozrywkowej - m.in. Natalią Kukulską, Patrycją Markowską, Michałem Szpakiem, Justyną Steczkowską. Zespół realizował koncerty z wieloma orkiestrami symfonicznymi (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestra Kameralna Ponticello, Gdyńska Orkiestra Barokowa „Sinfonia Nordica” i in.).

Krzysztof Urbaniak - organy

Jest absolwentem uczelni muzycznych w Warszawie i Stuttgarcie (KA oraz Konzertexamen) w klasach organów i klawesynu Józefa Serafina, Leszka Kędrackiego, Ludgera Lohmanna i Jörga Halubka. Profesor organów historycznych w Hochschule für Künste w Bremie oraz profesor w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako wykładowca prowadzi kursy mistrzowskie m.in. na zaproszenie uczelni muzycznych i fundacji w Tokyo, Seulu, Helsinkach, Lubece, Pradze, Trieście i Budapeszcie.

Kurator organów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina oraz wieloletni rzeczoznawca do spraw zabytkowych organów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2023 roku członek unikatowego w skali Europy Zespołu ds. Organów Historycznych przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa – grupy ekspertów inwentaryzujących i klasyfikujących polski zasób zabytkowych organów obejmujący ok. 10.000 obiektów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wykonawstwa muzyki organowej oraz organologii. Jako ekspert organowy konsultuje projekty konserwacji historycznych organów w kilku krajach Europy – do jego najistotniejszych projektów należą konserwacje organów fary w Olkuszu (1611–1631), Pasłęku (1717–1719), kaplicy zamkowej w Lidzbarku (1760) oraz rekonstrukcje instrumentów fary w Starym Sączu (1679) oraz opactwa tynieckiego (organy z XVI w.). Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku oraz dyrektorem artystycznym Olkusza z ramienia stowarzyszenia European Cities of Historic Organs (ECHO).

1 czerwca 2025 r. godz. 15.30, kościół św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska.