Kino Światowid zaprasza twórców filmów niezależnych do prezentacji prac w ramach wydarzenia „Filmostan, czyli warmińsko – mazurska zbiórka filmowa”. Przegląd odbędzie się 23 sierpnia. Nabór prac potrwa do 1 sierpnia.

„Filmostan, czyli warmińsko – mazurska zbiórka filmowa” to wydarzenie, które skierowane jest do wszystkich twórców niezależnych, realizujących filmy na terenie województwa warmińskiego. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku, ale także skupienie się na samym warsztacie. Każdy z zakwalifikowanych obrazów ma szansę na profesjonalną ocenę filmu, dyskusję i rady realizacyjne. Inicjatywa ma także zintegrować środowisko w regionie. "Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby filmy były pretekstem do poznania, zebrania twórców, ale także merytorycznej oceny nadsyłanych prac. Wiemy, jak ważne jest doskonalenie warsztatu i przede wszystkim, jak na starcie przydaje się profesjonalne spojrzenie na pierwsze produkcje" - mówi Natalia Piotrowska, kierowniczka Kina Światowid.

Nabór filmów potrwa do 1 sierpnia. Informacje dotyczące wytycznych dla nadsyłanych prac dostępne są na stronie Kina Światowid.