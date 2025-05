Filmowe Regio Rozgrywki w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na Filmowe Regio Rozgrywki! Wydarzenie odbędzie się w ramach 2.Konferencji Filmoznawczej „Wróćmy do regionów”.

„Nóż w wodzie”, „Cztery noce z Anną”, „Róża” czy „Cicha noc” to zaledwie 4 tytuły z bogatej listy filmów realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 14 maja będzie okazja, żeby wykazać się wiedzą na temat ich znajomości. Uczestnicy testu odpowiedzą na 30 pytań, jednokrotnego wyboru. – Mamy nadzieję, że konkurs wiedzy o filmach z naszego województwa będzie nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale także szansą na to, żeby zwrócić uwagę na ten aspekt kultury w regionie – mówi Aleksandra Bielska koordynatorka wydarzenia. Filmografia jest imponująca i różnorodna, obejmuje filmy, które znalazły uznanie także poza granicami Polski. Tegoroczny test skupi się na tych najbardziej rozpoznawalnych tytułach, twórcach i twórczyniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w teście mogą zgłaszać udział mailem: kino@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie 55 611 20 56 do 13 maja. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.