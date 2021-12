Filmy dokumentalne na Festiwalu Filmów Familijnych

Festiwal Filmów Familijnych to doskonała okazja do zapoznania się z filmem dokumentalnym dla dzieci. Często zapominanym i niedocenianym. Już w najbliższą środę 8 grudnia o 17:00 Kino Światowid zaprasza na pokaz dwóch dokumentów dedykowanych młodszej publiczności. W ramach sekcji polskiej wyświetlimy filmy 19/91 oraz Tańczę dla ciebie. Dodatkowo przed pokazem odbędzie się krótka prezentacja o filmie dokumentalnym dla dzieci. Spotkanie poprowadzi dr Bartosz Filip - historyk filmu z Uniwersytetu Gdańskiego.

19/91- to cicha i skromna w środkach opowieść o spotkaniu 19-letniej Jette z Niemiec z 91-letnią Polką - panią Zosią. W ramach rocznego wolontariatu jaki Jette realizuje w Warszawie regularnie odwiedza panią Zosię, która swoje nastoletnie lata spędziła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz oraz obozie pracy w Ravebsbrück.

Tańczę dla ciebie- 12-letni Wiktor trenuje do występu rocznego w Szkole Baletowej. Jego przygotowaniom towarzyszy babcia, jednak chłopiec marzy o tym, by występ obejrzał ojciec, na co dzień mieszkający za granicą.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl