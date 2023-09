Finał sezonu w dobrej sprawie!

Czy szukasz idealnego sposobu, by zakończyć letnie miesiące pełne słońca, zabawy i przygód? Mamy dla Ciebie propozycję, z której nie można zrezygnować! 17 września o godz. 12 w Tolkmicku odbędzie się wydarzenie sezonu – "Zakończenie Wakacji: Dotyk Anioła". Ale to nie jest zwykła impreza. To wyjątkowa okazja, by wspomóc niezwykłą osobę – Sylwię Dolną-Tkacz, która całe życie była w 100% zaangażowana w działalność na rzecz tolkmickiej społeczności.

Nie można mówić o nudzie, bo organizatorzy zadbali o mnóstwo atrakcji! Będą animacje dla najmłodszych, pokazy wojskowe, strażackie i policyjne, loteria fantowa, kiermasz książek oraz przejażdżki na kucykach i motocyklach. Dla miłośników kulinariów Panie z okolicznych kół gospodyń przygotują wiele smakołyków: pierogi, ciasta, bigos i gulasz itp. Nie zabraknie także ogniska, przy którym każdy będzie mógł się zrelaksować. Na scenie zobaczymy pasjonatów muzyki z Tolkmicka i okolic. Finałem będzie koncert zespołu Stacja Północ z Braniewa! Ale to nie wszystko! Gościem specjalnym będzie Michał Wiśniewski, znany wokalista zespołu Ich Troje! Co sprawia, że to wydarzenie będzie jeszcze bardziej wyjątkowe? Jego cel. Impreza została zorganizowana w celu wsparcia Sylwii Dolnej-Tkacz, osoby znanej w Tolkmicku ze swojego zaangażowania społecznego, zawsze pełnej energii i chęci do pomocy innym, która musi stanąć do walki o zdrowie. To doskonała okazja, by bawić się i jednocześnie pomagać. Każdy gest wsparcia, każda chwila spędzona na imprezie to krok w kierunku wsparcia Sylwii i społeczności, której się poświęciła. Zapisujcie datę w kalendarzach i przybywajcie do Tolkmicka 17 września. Bądźmy tego dnia razem. Do zobaczenia!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku