FIND: auta, motocykle, Grafatak i koncerty na dziedzińcu!

Po dwóch latach Stowarzyszenia Kulturalne Co Jest? powraca z propozycją FIND: Fajna Impreza Na Dziedzińcu. Przed Galerią EL ponownie podziwiać można będzie mnóstwo klasycznych amerykańskich aut i motocykli, artyści zmierzą się w dużej edycji "Bitwy na rysunki", a wszystko uświetnią dodatkowo trzy koncerty.

Fajna Impreza Na Dziedzińcu w tym roku urosła do trzydniowego wydarzenia, które towarzyszyć będzie obchodom Święta Chleba. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? wspólnie z Galerią EL przygotowują sporo ciekawych atrakcji - od koncertowych wrażeń przez emocje graficzne podczas Grafataku XXL, animacje dla dzieci, a kończąc na części wystawienniczej. Miłośnicy motoryzacji będą przyjrzeć się dokładnie kilkudziesięciu samochodom i motocyklom, głównie amerykańskim klasykom zarówno starych modeli jak i ich współczesnych odpowiedników. Na dziedzińcu Galerii EL zorganizowane będa strefy jednoznacznie wskazujące odniesienia do amerykańskiej kultury i zwyczajów, można będzie zrobić sobie zdjęcia czy wziąć udział w licytacji przejażdżki kapitalnie odrestaurowanym amerykańskim klasykiem.

Podczas Grafataku XXL kilkoro artystów tworzyć będzie prace plastyczne na zadany temat, w plastyczne aktywności angażować też będziemy najmłodszych uczestników.

Na wyróżnienie zasługują też atrakcje muzyczne. Podczas FIND posłuchac można będzie zarówo bardzo skocznego, amerykańskiego muzykowania formacji Funk The Bump oraz jednego z najlepszych polskich gitarzystów basowych Wojtka Pilichowskiego. W ramach muzycznego wydarzenia towarzyszącego kończąc letni cykl Elbląska Fala Dźwiękowa na scenie zaprezentuje się również elbląska grupa Groovno.

PROGRAM IMPREZY

27.08 (piątek)

15:00 - otwarcie wystawy samochodów i motocykli

18:00 - start Grafataku XXL - Bitwy na rysunki

20:00 - FUNK THE BUMP - koncert

21:30 - Finał Grafataku XXL- Bitwy na rysunki

28.08 (sobota)

10:00 do 18:00 - wystawa samochodów i motocykli (konkursy, prezentacje)

29.08 (niedziela)

10:00 do 20:00 - wystawa samochodów i motocykli (konkursy, prezentacje)

20:00 - GROOVNO - koncert w ramach Elbląskiej Fali Dźwiękowej

21:00 - WOJTEK PILICHOWSKI BAND koncert na finał FIND

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy jest bezpłatny. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu UM w Elblągu.