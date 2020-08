Fizys w Galerii Pracownia

W piątek (28.08) o godzinie 19 w Galerii Pracownia (ul. Stary Rynek 11 A) odbędzie się dziewiąty już wernisaż. Kinga Kosacz – Drozdek zaprezentuje wystawę „Fizys”.

Kinga Kosacz – Drozdek zaprezentuje przegląd swoich działań z ostatniego roku. Są to poszukiwania i próby przedstawień portretów kobiecych, wizerunków twarzy. Prace powstają w cyklach, w technice odlewów gipsowych oraz ceramiki. - Cieszymy się, że Kinga będzie mogła pokazać tutaj swoje prace. To dla nas atrakcja, pod tym względem, że po raz kolejny udaje nam się przełamać dominacje "płaskich" rzeczy - mówi Janusz Kozak. - W lipcu dominowały u nas obrazy, grafiki itd. Teraz otworzył się nam taki róg obfitości z rzeczami przestrzennymi, czyli np. różne instalacje. Poprzednio była instalacja multimedialna typu mapping, teraz stawiamy właśnie na rzeźbę, która jest przestrzenna - dodaje.

Jako bonus do piątkowego wernisażu swoje prace zaprezentuje również Janusz Kozak. Będzie to zestaw dziesięciu kolaży. - Nigdy wcześniej nie pokazywałem tych rzeczy poza siecią, zawsze funkcjonowały one w sposób cyfrowy. To jest dla mnie możliwość pokazania ich fizycznie - mówi artysta.

Pracownicy Galerii Pracownia planują za tydzień zorganizować dziesiąty wernisaż, który będzie prawdopodobnie ostatnim. Odwiedzać Galerię Pracownia można do 15 września tego roku.